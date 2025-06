Le premier ministre du Québec sera en mission économique en France, à l'occasion du 55e Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace

QUÉBEC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, se rendra à Paris et à Le Bourget, en France, du 13 au 16 juin 2025, afin de participer à une mission économique d'envergure dans le cadre du 55e Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE). La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, participera également au SIAE à compter du 15 juin.

À cette occasion, le premier ministre rencontrera de nombreux acteurs majeurs des milieux des affaires et de l'innovation, de l'aéronautique et de l'aérospatiale.

Cette mission permettra de positionner le Québec comme un partenaire de choix en France et sur les autres marchés internationaux, en plus d'appuyer les entreprises et associations manufacturières québécoises dans leur démarche de consolidation et de diversification de marché.

Informations pertinentes pour les représentants des médias

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette mission du premier ministre sont priés de prendre connaissance des renseignements suivants :

Accréditation

Pour connaître les formalités d'accréditation et effectuer une requête en ligne, visitez la plateforme consacrée au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. Les organisateurs du Salon indiquent que les médias ont la possibilité de s'inscrire en ligne dès maintenant et que pour des raisons de sécurité, aucune accréditation ne sera délivrée après le 12 juin 2025. À noter que le dépôt d'une demande d'accréditation n'en garantit pas l'obtention.

Confirmation

Les journalistes qui souhaitent couvrir cette mission sont priés de manifester leur intérêt d'ici le 5 juin, 15 h, en communiquant avec la Direction des communications du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, à l'adresse [email protected].

Veuillez prendre note des éléments suivants :

Les représentants des médias accrédités auront accès aux activités publiques du premier ministre.

Les représentants des médias non accrédités n'auront pas accès au site officiel de l'événement ni au centre de presse officiel.

Coût estimé (excluant les frais de repas)

Paris (Le Bourget) • Option de départ de Québec ou de Montréal le 11 juin • Arrivée à Paris (Charles-de-Gaulle) le 12 juin • Retour vers Québec ou Montréal le 17 juin Transport1 Vols aller Québec-Montréal-Paris et retour Paris-Montréal-Québec. 1 350 $ plus frais de service Vols aller Montréal-Paris et retour Paris-Montréal 1 042 $ plus

frais de service Déplacements locaux Inclus Hébergement2 Hôtel Harvey Paris Paris, du 12 au 17 juin (5 nuitées) Chambre simple 450 $ par nuitée 2 250 $/5 nuitées (maximum) TOTAL 3 600,00 $

Note 1 : Coût estimé par personne. Note 2 : Coût estimé par personne. À noter que les places en hébergement sont limitées. En cas d'annulation, des frais s'appliqueront.

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Les vols présentés sont en classe économique.

Les représentants des médias sont responsables de l'achat de leur billet d'avion et du paiement de leur hébergement à la fin de leur séjour.

Les prix sont basés sur une estimation et sont sujets à changement, selon la disponibilité et en fonction du taux de change.

Les repas ne sont pas inclus.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]