Le Premier ministre du Québec doit demander à Ottawa le financement essentiel pour l'assainissement municipal

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - La Fondation Rivières a transmis une lettre au Premier ministre du Québec pour que le gouvernement s'empresse d'exiger une contribution fédérale afin de répondre à l'exigence fédérale de réduire la pollution causée par 14 stations d'épuration municipales au Québec. Cette demande doit être incluse dans la liste de demandes qui sera transmise aux candidats des élections fédérales.

Un financement fédéral essentiel

L'ampleur des travaux nécessaires estimée à 20 milliards de dollars dépasse les capacités financières provinciales et municipales. La Fondation Rivières estime qu'une contribution fédérale de 40 %, soit 8 milliards de dollars, est essentielle et urgente pour réaliser ces projets qui doivent être terminés le 30 décembre 2030 selon la réglementation en vigueur. Comme il s'agit d'une exigence canadienne, il est légitime que le gouvernement du Canada s'engage dans un soutien financier pour les 14 stations d'épuration visées à l'annexe III du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU): Montréal, Québec (2 stations), Laval (2 stations), Saint-Jean-sur-Richelieu, Repentigny, Longueuil, Vallée du Richelieu (Beloeil), East-Angus, Îles-de-la-Madeleine, Saint-Elzéar (Bonaventure), Saint-Damase et Rosemère.

Le gouvernement fédéral a historiquement participé à hauteur de l'ordre de 33 à 40 % dans des projets d'assainissement des eaux, notamment pour la construction du système d'ozonation à Montréal et dans le cadre de programmes de subventions tels que le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et les Travaux d'infrastructures Canada-Québec (TICQ).

Des projets freinés par un manque d'infrastructures

En parallèle, des projets de construction sont freinés par un manque d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, dont certains touchent la construction de logements nécessaires pour répondre à la crise du logement. Actuellement, les montants alloués dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) pour les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées s'élèvent à seulement 7,1 milliards de dollars pour les dix prochaines années. Cette somme est essentiellement destinée à remplacer de vieilles infrastructures, principalement des tuyaux. Or il faut quelque 20 milliards de dollars pour réduire la pollution qui sort des stations d'épuration déficientes et pour réduire les débordements d'eaux usées. Le montant actuellement prévu au PQI devrait donc être triplé.

À propos de la Fondation Rivières

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Rivières œuvre à l'accès, à la protection, à la valorisation et à la restauration des rivières dans le but de préserver leur caractère naturel et d'en assurer une utilisation humaine responsable et pérenne.

Consultez la lettre à François Legault: https://bit.ly/41YEdOo

Samuel Sauvageau-Audet, Chargé de communication, Fondation Rivières