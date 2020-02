Le premier ministre conclut une visite productive au Sénégal

DAKAR, Sénégal, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite productive au Sénégal. Cette visite a permis de renforcer la relation déjà étroite entre nos deux pays grâce au commerce et aux investissements. Les discussions ont porté sur l'avancement de priorités communes, comme par exemple la démocratie et la gouvernance, l'égalité des sexes et la lutte contre les changements climatiques.

Le Canada et le Sénégal profiteront donc d'une relation encore plus solide. La population jeune et en croissance du Sénégal et son leadership économique dans la région en font un partenaire naturel pour créer plus de bons emplois pour la classe moyenne et ouvrir de nouveaux marchés pour les Canadiens.

Au cours de sa visite, le premier ministre Trudeau a rencontré le président du Sénégal, Macky Sall. Le premier ministre a exprimé son appui envers le Plan Sénégal Émergent. Ce plan vise à susciter une transformation économique et sociale au pays. Les deux dirigeants ont discuté des moyens pour augmenter le commerce et les investissements. Ils ont également souligné l'importance d'offrir aux jeunes différentes possibilités d'étude et d'opportunités économiques. Enfin, ils ont réaffirmé leur engagement envers la Francophonie et la promotion de la langue française.

De plus, le premier ministre a visité l'île de Gorée, un point de transit important dans l'histoire de la traite des esclaves. Il a marqué le Mois de l'histoire des Noirs en rendant hommage aux Afro-Canadiens et à leur contribution pour bâtir le Canada que nous connaissons aujourd'hui. Il est important de souligner l'histoire de Richard Pierpoint, qui a quitté le Sénégal en 1760 en tant qu'esclave et qui a ensuite joué un rôle important dans la guerre de 1812.

Afin d'augmenter les liens commerciaux entre nos deux pays, le premier ministre a rencontré des chefs d'entreprise sénégalais et canadiens pour discuter de nouvelles opportunités de commerce. Le premier ministre en a aussi profité pour parler du leadership du Canada en matière de technologies propres, d'énergie renouvelable et de pratiques commerciales responsables. Le renforcement de la relation entre nos deux pays profitera certainement aux entreprises canadiennes et favorisera la croissance de notre économie.

Puis, le premier ministre a assisté à l'ouverture officielle du nouveau bureau régional du Centre de recherches pour le développement international à Dakar. Cette visite a permis de souligner l'appui du Canada à la recherche et à l'innovation. Le premier ministre a aussi rencontré des étudiants et des jeunes professionnels de la recherche qui mènent des projets sur la santé reproductive des jeunes, l'autonomisation économique des femmes, l'avancement de la technologie et les changements climatiques. Il s'agit là de dossiers urgents et le Canada travaille fort pour les faire avancer au pays comme à l'étranger.

Pour favoriser l'égalité des sexes, le premier ministre a annoncé un financement destiné à promouvoir la santé sexuelle et reproductive, à lutter contre les mutilations génitales et les mariages forcés, ainsi qu'à offrir de meilleures opportunités d'apprentissage aux adolescentes du Sénégal. Il a aussi continué à plaider en faveur de l'avancement des droits de la personne pour tous les gens du continent et du monde entier. Enfin, le premier ministre a rencontré des femmes Casques bleus et abordé l'engagement du Canada à travailler avec le Sénégal dans le cadre de l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix.

De plus, le Canada compte soutenir des activités qui produisent des revenus pour les femmes vulnérables et marginalisées. Ce soutien aidera 1 000 femmes qui travaillent dans des secteurs prometteurs de l'économie et mobilisera 200 000 personnes pour les aider à devenir des leaders et des citoyennes actives au sein de leur communauté.

Afin de faire la promotion du rôle déterminant que joue le sport dans la vie des jeunes, en particulier les femmes et les filles, le premier ministre a assisté à un événement de basketball. Cet événement a permis de célébrer le leadership des jeunes et la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 à Dakar. Il s'agira d'un premier événement olympique organisé en Afrique, ainsi que la première fois où il y aura notamment une représentation égale d'athlètes féminins et masculins dans chaque sport et événement. Le Canada et le Sénégal vont travailler ensemble pour aider nos jeunes à se préparer pour ces Jeux.

Dans un discours qu'il a prononcé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le premier ministre Trudeau a indiqué que les jeunes sont des moteurs importants de l'innovation et de la croissance économique. Il a aussi abordé le rôle majeur que les jeunes jouent dans la lutte contre les changements climatiques, qui est le plus grand défi de notre époque. Le premier ministre a affirmé que le Canada et le Sénégal sont des partenaires naturels. Il a ajouté que des opportunités s'offrent à nos pays et à d'autres pays d'Afrique. En collaborant en tant que partenaires égaux, nous allons bâtir un avenir meilleur pour tous. Il a souligné que pour avancer, nous devons fournir à la prochaine génération de dirigeants, et particulièrement aux filles, les outils qui leur permettront d'être porteuses de changement.

Finalement, le premier ministre a visité un projet financé par le gouvernement du Canada. Ce projet a aidé à mettre en place des techniques agricoles plus efficaces et écologiques dans la région et a augmenté les revenus des agriculteurs. Le Canada continuera de soutenir les petits producteurs et agriculteurs du Sénégal, en particulier les femmes, qui travaillent fort pour augmenter leur capacité à faire face aux changements climatiques.

« Grâce à nos priorités communes, notamment la croissance de nos économies, la lutte contre les changements climatiques, l'égalité des sexes et le renforcement de la démocratie, le Canada et le Sénégal sont des partenaires naturels. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration pour traiter des enjeux qui importent le plus aux Canadiens et aux Africains. Ensemble, nous tracerons la voie à suivre et donnerons des outils à la prochaine génération de dirigeants. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

et le Sénégal ont établi des relations diplomatiques en 1962. Les deux pays travaillent ensemble pour faire avancer la paix et la sécurité dans la région. Ils sont des membres actifs de la Francophonie, un groupe d'États et de gouvernements qui représente cinq continents et dont le français est la langue commune. En 2019, les échanges commerciaux entre le Canada et le Sénégal se sont élevés à 82,2 millions de dollars. Les relations commerciales entre le Canada et le Sénégal présentent un potentiel de croissance important, notamment dans les secteurs minier, de l'agriculture, du pétrole, du gaz et de l'énergie propre.

, au Canada. Il compte également cinq bureaux régionaux situés à Montevideo ( ), Nairobi ( ), Dakar (Sénégal), Amman (Jordanie) et New Delhi (Inde). Le protocole d'entente entre les comités olympiques du Canada et du Sénégal couvre l'échange d'entraîneurs et une contribution du Canada sous forme d'équipement pour aider le Sénégal à organiser les Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2022 à Dakar . Un soutien aux camps d'entraînement des athlètes dans les deux pays aidera aussi les jeunes Canadiens et Sénégalais à se préparer pour les Jeux.

