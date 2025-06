OTTAWA, ON, le 18 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendra à Bruxelles, en Belgique, et à La Haye, aux Pays-Bas, pour participer au Sommet Canada-Union européenne (UE) et au Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), du 22 au 25 juin 2025.

Au Sommet Canada-UE, le premier ministre rencontrera les présidents de l'UE afin de resserrer les relations entre le Canada et l'UE dans tous les secteurs, notamment la diversification des échanges et du commerce, la défense du commerce fondé sur des règles et le renforcement des partenariats de défense et de sécurité.

Au Sommet de l'OTAN, le premier ministre Carney discutera avec les Alliés afin de répondre à l'évolution des menaces dans un monde plus dangereux et divisé. Le nouveau gouvernement du Canada réinvestit pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. Ainsi, il prévoit atteindre dès cette année la cible de 2 % et accélérer les investissements dans la défense au cours des mois et des années à venir. Les dirigeants entendent également soutenir l'Ukraine pour qu'elle parvienne à une paix juste et durable.

Le Canada se présentera à ces sommets avec un plan pour montrer la voie à suivre et de nouveaux investissements qui nous permettront de consolider les forces que nous mettrons ensuite au service de nos valeurs.

