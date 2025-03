EDMONTON, AB, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le Canada traverse une crise du logement : la demande a augmenté, l'offre n'a pas pu suivre le rythme et les prix sont trop élevés. Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour résoudre cette crise.

Le premier ministre Carney a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada supprimera la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars. Cette réduction d'impôt permettra aux Canadiens et aux Canadiennes d'économiser jusqu'à 50 000 dollars et à un plus grand nombre de jeunes et de familles d'accéder au marché du logement et de réaliser leur rêve d'être propriétaires. Grâce à l'élimination de la TPS, les Canadiens et les Canadiennes feront face à des coûts initiaux de logement moins élevés et garderont plus d'argent dans leurs poches. La suppression de la TPS aura aussi un effet dynamique sur l'augmentation de l'offre, en stimulant la construction de nouveaux logements dans tout le pays.

Le premier ministre est déterminé à réduire les coûts et continuera à présenter des solutions concrètes pour améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes. Le gouvernement du Canada va s'attaquer à la crise du logement et va bâtir l'économie la plus forte du G7.

Citation

« Notre gouvernement est déterminé à réduire les coûts pour les Canadiens et les Canadiennes et à faire de l'accession à la propriété une réalité. L'élimination de la TPS va permettre aux acheteurs d'une première maison d'économiser jusqu'à 50 000 $ et va stimuler la construction de logements dans tout le pays. Nous allons bientôt annoncer une série de nouvelles mesures visant à accroître l'offre de logements. C'est le temps de prendre des mesures ciblées pour résoudre la crise du logement et de bâtir un Canada où la vie est abordable. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

