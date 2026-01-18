DOHA, Qatar, le 18 janv. 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Le contexte mondial évolue rapidement, ce qui laisse les économies, les entreprises et les travailleurs dans un état d'incertitude. En réponse à cette situation, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : conclure de nouveaux partenariats commerciaux et d'investissement pour ne pas dépendre d'un seul pays et être plus résilient devant les perturbations à l'échelle mondiale. Nous faisons du Canada un partenaire solide et fiable en vue d'attirer de nouveaux capitaux, d'ouvrir de nouveaux marchés d'exportation et de créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens.

Afin de mener à bien cette mission, le premier ministre Mark Carney s'est rendu à Doha, au Qatar - la toute première visite d'un premier ministre du Canada en exercice dans cet État. Le premier ministre a rencontré l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, pour discuter de l'accroissement du commerce, des investissements et de la coopération en matière de sécurité. Au terme de la visite, les dirigeants ont annoncé un engagement du Qatar visant à réaliser des investissements stratégiques dans des projets d'intérêt national canadiens. Ces investissements permettront d'accélérer la construction de grands projets, de stimuler nos industries des secteurs de l'énergie propre, de la santé, de l'intelligence artificielle et de la défense, et de créer des milliers d'emplois bien rémunérés ainsi qu'une prospérité durable pour les travailleurs canadiens.

Dans la foulée de cette annonce, le premier ministre et l'émir ont diffusé une déclaration commune dans laquelle ils conviennent de promouvoir les investissements et la collaboration dans les domaines de l'IA, de l'informatique quantique, de l'aérospatiale, des technologies de la défense, de la fabrication de pointe, de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Après des années de pourparlers marqués par une impasse, les dirigeants ont convenu de conclure les négociations sur un nouvel Accord de promotion et de protection des investissements étrangers (APIE) entre le Canada et le Qatar d'ici l'été. Celui-ci permettra aux entreprises canadiennes d'étendre plus facilement leurs activités au Qatar, dont l'économie représente près de 290 milliards de dollars, et d'attirer des investissements en provenance de ce pays. Forts de ces progrès, le Canada et le Qatar ont convenu d'accroître immédiatement leur collaboration dans les domaines suivants :

Commerce et investissements bilatéraux : création d'une commission mixte Canada-Qatar sur la coopération économique, commerciale et technique.

: création d'une commission mixte Canada-Qatar sur la coopération économique, commerciale et technique. Technologies de l'information : accroissement des possibilités d'investissement dans des domaines comme l'IA et les technologies de l'information et de l'informatique.

: accroissement des possibilités d'investissement dans des domaines comme l'IA et les technologies de l'information et de l'informatique. Défense et sécurité : lancement de négociations sur un cadre visant à faciliter l'échange de connaissances spécialisées dans les domaines de la défense et de la sécurité ainsi que sur les questions militaires.

: lancement de négociations sur un cadre visant à faciliter l'échange de connaissances spécialisées dans les domaines de la défense et de la sécurité ainsi que sur les questions militaires. Nouvel accord sur la double imposition qui permettra aux Canadiens et aux Canadiennes de travailler et d'investir plus facilement au Qatar, et aux Qatariens de faire de même au Canada, dont les négociations commenceront bientôt.

À l'appui de ce partenariat, le premier ministre Carney a annoncé que le Canada :

Accroîtra davantage l'offre de services aériens entre les deux pays dans le cadre de l'Accord sur le transport aérien Canada-Qatar.

entre les deux pays dans le cadre de l'Accord sur le transport aérien Canada-Qatar. Établira à Doha un bureau pour l'attaché de défense du Canada afin d'accroître la fréquence et la portée des discussions bilatérales qui favorisent les exportations du secteur canadien de la défense.

afin d'accroître la fréquence et la portée des discussions bilatérales qui favorisent les exportations du secteur canadien de la défense. Échangera des pratiques exemplaires et des enseignements tirés dans le domaine de la sécurité en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à l'approche de l'organisation conjointe de cet événement d'envergure mondiale par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

À l'occasion du début de l'Année de la culture 2026 au Qatar, le premier ministre Carney a insisté sur l'importance et la croissance des liens culturels entre les peuples des deux pays. Il a invité Son Altesse l'émir ainsi que le premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Son Excellence le cheikh Mohammed ben Abdoulrahman ben Jassim Al Thani, à se rendre au Canada au cours de l'année à venir.

À Doha, le premier ministre a rencontré le ministre de la Santé publique du Qatar afin de réaffirmer les priorités communes dans les domaines de la santé et des sciences de la vie. Il a mis en relief le potentiel qu'ont les entreprises canadiennes d'accroître leur présence dans l'écosystème des soins de santé du Qatar, notamment dans les domaines de la biotechnologie et des technologies de santé novatrices fondées sur l'IA. Il a également rencontré des chefs d'entreprise qataris et des dirigeants de l'Autorité d'investissement du Qatar pour discuter de nouvelles possibilités de collaboration et ainsi renforcer la position du Canada en tant que destination de choix pour les capitaux et les investissements.

Le Canada et le Qatar sont deux économies aux ressources exceptionnelles, qui partagent des objectifs communs à l'égard de la diversification des échanges commerciaux et des possibilités d'investissement, et qui possèdent des atouts complémentaires dans les domaines de la technologie, de la sécurité et du leadership international. À l'heure où le Canada entreprend de grands projets dans le secteur de l'énergie, renforce ses capacités de défense et affirme son leadership dans le domaine de l'IA et des technologies innovantes, le resserrement de ses liens avec le Qatar contribuera à accélérer la réalisation de ces missions.

« Le Qatar est une force diplomatique efficace, étendue et grandissante dans le monde d'aujourd'hui. Ce pays est souvent un partenaire crucial du Canada dans la recherche de la paix et de la stabilité, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Cette relation repose sur de profonds gestes d'amitié posés au fil de nombreuses années, notamment les efforts du Qatar pour faire évacuer plus de 200 Canadiens de l'Afghanistan en 2021. Nous élevons maintenant notre relation à un autre niveau au moyen d'un nouveau partenariat stratégique ambitieux dans les secteurs du commerce, de l'investissement, de l'intelligence artificielle et de la défense, afin d'accroître la stabilité, la sécurité et la prospérité pour nos populations. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Carney au Qatar et de la toute première visite d'un premier ministre canadien en exercice.

Près de 10 000 Canadiens vivent et travaillent au Qatar, où ils contribuent aux secteurs de l'aérospatiale, de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'agroalimentaire.

Les échanges commerciaux bilatéraux dépassent les 325 millions de dollars, le Québec représentant près de la moitié des exportations canadiennes, grâce à l'aérospatiale et à la fabrication de pointe.

Actuellement, les investissements du Qatar au Canada augmentent de près de 20 % par année.

Le Qatar est la troisième économie de la région du Golfe, ce qui offre d'importantes perspectives commerciales aux entreprises canadiennes.

En novembre 2025, le Canada a levé l'obligation de visa pour les citoyens qatariens et a introduit l'autorisation de voyage électronique pour les voyages aériens afin de faciliter les voyages d'affaires et d'agrément.

En 2018, le Canada et le Qatar ont entamé des négociations en vue d'un accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) entre les deux pays.

