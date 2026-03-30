TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - L'économie mondiale évolue rapidement, et de nombreux Canadiennes et Canadiens en ressentent les effets au quotidien, notamment en raison de la pression croissante exercée sur la demande en logements ainsi que sur les infrastructures. Face à cette situation, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie résiliente par l'augmentation de l'offre de logements, des investissements dans des infrastructures modernes et fiables, et la création d'emplois bien rémunérés pour l'ensemble de la population canadienne.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney, en compagnie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé un nouveau partenariat entre le Canada et l'Ontario visant à bâtir plus de logements abordables, des infrastructures ainsi que des réseaux de transport en commun. Ce partenariat prévoit une réduction pouvant atteindre 200 000 $ sur les taxes et les frais liés à l'achat d'un logement en Ontario.

Afin d'accroître l'offre de logements et de réduire les coûts pour les Canadiennes et les Canadiens, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario prennent les mesures suivantes :

Réduction des redevances d'aménagement : Le gouvernement fédéral et celui de l'Ontario verseront un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans, à titre de contribution équivalente, pour des projets d'infrastructure axés sur le logement. Ce financement permettra de réduire les redevances municipales d'aménagement jusqu'à 50 %. Ces réductions s'appliqueront pendant trois ans et viseront les municipalités dont la croissance est rapide et qui, ensemble, représentent 80 % de la population de la province . Ce nouveau financement destiné aux infrastructures compensera en grande partie les répercussions financières de la réduction des redevances d'aménagement pour les municipalités. Toutefois, ces dernières devront également appuyer cette réduction; ainsi, les trois paliers de gouvernement contribueront à accroître l'offre de logements et à les rendre plus abordables. La province collaborera avec les municipalités à l'élaboration d'une liste de projets d'infrastructure devant être approuvés, laquelle mettra l'accent sur la rapidité d'exécution et l'efficacité. Les redevances d'aménagement représentent un coût initial important qui peut retarder ou empêcher la réalisation de nouveaux projets. Leur réduction contribuera à accélérer la construction de logements et à en bâtir davantage. Il s'agit du premier partenariat conclu par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le gouvernement fédéral et celui de l'Ontario verseront un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans, à titre de contribution équivalente, pour des projets d'infrastructure axés sur le logement. . Ce nouveau financement destiné aux infrastructures compensera en grande partie les répercussions financières de la réduction des redevances d'aménagement pour les municipalités. Toutefois, ces dernières devront également appuyer cette réduction; ainsi, les trois paliers de gouvernement contribueront à accroître l'offre de logements et à les rendre plus abordables. La province collaborera avec les municipalités à l'élaboration d'une liste de projets d'infrastructure devant être approuvés, laquelle mettra l'accent sur la rapidité d'exécution et l'efficacité. Les redevances d'aménagement représentent un coût initial important qui peut retarder ou empêcher la réalisation de nouveaux projets. Leur réduction contribuera à accélérer la construction de logements et à en bâtir davantage. Il s'agit du premier partenariat conclu par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Allègement fiscal pour les acheteurs d'une maison : Dans la foulée de l'élimination de la TPS pour les acheteurs d'une première propriété annoncée l'an dernier, ce partenariat prévoit la suppression complète de la TVH de 13 % pour les maisons neuves en Ontario dont la valeur ne dépasse pas un million de dollars, ce qui permettra aux acheteurs d'économiser jusqu'à 130 000 $ sur leur achat. Ce remboursement maximal de 130 000 $ s'appliquera aux maisons neuves d'une valeur maximale de 1,5 million de dollars, et diminuera proportionnellement, passant de 130 000 $ pour une maison d'une valeur de 1,5 million de dollars à un maximum de 24 000 $ pour les maisons d'une valeur de 1,85 million de dollars et plus. Cette mesure s'appliquera aux contrats admissibles conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. Le gouvernement de l'Ontario estime que cette mesure permettra d'accorder près de 2,2 milliards de dollars en allègements fiscaux, de soutenir 8 000 nouvelles mises en chantier l'an prochain, de créer jusqu'à 21 000 emplois et d'ajouter 2,7 milliards de dollars au PIB de l'Ontario.

Afin de faire progresser des projets conjoints d'infrastructures de transport en commun pour soutenir les communautés en plein essor, réduire la durée des déplacements et faciliter l'accès à l'emploi et au logement, le Canada et l'Ontario collaborent sur plusieurs projets, dont les suivants :

Ligne de transport en commun du secteur riverain de l'est : Partenariat tripartite entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Ontario et la ville de Toronto visant à bâtir la ligne de transport en commun qui desservira le secteur riverain de l'est de Toronto, notamment le quartier East Bayfront et le secteur des terrains portuaires. Cette ligne desservira plus de 150 000 personnes, assurera plus de 50 000 trajets quotidiens et devrait permettre la création de 75 000 logements.

Partenariat tripartite entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Ontario et la ville de Toronto visant à bâtir la ligne de transport en commun qui desservira le secteur riverain de l'est de Toronto, notamment le quartier East Bayfront et le secteur des terrains portuaires. Cette ligne desservira plus de 150 000 personnes, assurera plus de 50 000 trajets quotidiens et devrait permettre la création de 75 000 logements. GO 2.0 : Nous entendons collaborer à l'amélioration de l'offre des services de transport en commun dans la grande région du Golden Horseshoe.

Nous entendons collaborer à l'amélioration de l'offre des services de transport en commun dans la grande région du Golden Horseshoe. Train à grande vitesse (TGV) ALTO : Soutien à la planification et à la mise en œuvre du projet de TGV ALTO, qui desservira des millions de personnes vivant le long du corridor Toronto-Québec.

Soutien à la planification et à la mise en œuvre du projet de TGV ALTO, qui desservira des millions de personnes vivant le long du corridor Toronto-Québec. Poursuite des travaux sur cinq grands projets de transport en commun dans la région du Grand Toronto et à Hamilton : La ligne Ontario, le prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown, le prolongement de la ligne de métro à Scarborough, le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge et la ligne de transport léger sur rail de Hamilton.

Dans le cadre de la réalisation de ces projets, le gouvernement du Canada et celui de l'Ontario accorderont la priorité aux fournisseurs, aux ressources et aux matériaux canadiens, conformément à la nouvelle politique « Achetez canadien ». Cette approche permettra d'accroître la demande intérieure, de protéger nos travailleurs et nos industries, de stabiliser les chaînes d'approvisionnement et de bâtir une économie résiliente.

Grâce à son partenariat avec l'Ontario, le gouvernement fédéral contribue à la construction de logements abordables et à l'amélioration des réseaux de transport en commun, ainsi qu'à la création de milliers d'emplois dans le secteur des métiers spécialisés. Nous prenons les choses en main et façonnons l'avenir auquel nous aspirons, et ainsi, nous contribuons à renforcer l'Ontario en vue de bâtir un Canada fort.

Citations

« Notre nouveau partenariat avec l'Ontario vise à construire davantage de logements abordables, à améliorer les réseaux de transport en commun et à créer davantage de possibilités de carrière dans les métiers spécialisés. Nous nous employons à résoudre la crise du logement par tous les moyens, notamment en augmentant l'offre de logements et en réduisant les coûts pour les Canadiennes et les Canadiens. C'est ainsi que nous renforçons l'Ontario et bâtissons un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« L'accord conclu aujourd'hui marque un tournant pour l'Ontario et le Canada : il prévoit la construction de nouveaux logements, de réseaux de transport en commun et d'infrastructures, et permettra de créer des centaines de milliers d'emplois bien rémunérés pour les travailleurs ontariens. Notre gouvernement continuera à mettre en œuvre son plan visant à protéger l'Ontario, en partenariat avec le gouvernement fédéral et les municipalités, par la réduction des coûts de construction, l'accélération des mises en chantier, la simplification des formalités administratives et l'investissement dans les travailleurs. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Les investissements majeurs de notre gouvernement dans les infrastructures et le logement contribueront à éliminer les obstacles à la construction et à l'accession à la propriété. Ce partenariat avec l'Ontario se traduira par une offre de logements accrue et davantage de logements abordables - et il aura des retombées concrètes pour les gens de l'Ontario. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits saillants

Les redevances d'aménagement - c'est-à-dire les frais imposés aux promoteurs pour financer les infrastructures comme les conduites principales d'eau, les routes, les parcs et autres services publics requis pour la construction de nouvelles habitations - constituent un obstacle majeur dans le marché de l'immobilier. Au cours des dernières décennies, ces redevances ont augmenté à un rythme insoutenable, ce qui a fait grimper le coût de chaque nouvelle habitation, réduit les profits des promoteurs et freiné la construction de nouveaux logements. Le gouvernement de l'Ontario communiquera plus de détails sur l'accord visant à réduire les redevances d'aménagement.

Le gouvernement fédéral examinera d'autres possibilités de collaboration avec l'Ontario et d'autres provinces et territoires afin de convertir des logements en bon état, vacants ou inachevés en logements abordables.

Dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, les provinces devront apporter une contribution financière équivalente aux investissements du gouvernement fédéral et prendre des mesures pour réduire les coûts de construction, notamment en diminuant les redevances d'aménagement lorsque celles-ci constituent un obstacle à la construction de logements. Plus de détails sur le Fonds seront communiqués très prochainement.

Le 26 mars 2026, le gouvernement a présenté le projet de loi C-26, Loi autorisant certains paiements sur le Trésor pour améliorer l'offre de logements . Celui-ci propose d'accorder immédiatement 1,7 milliard de dollars aux provinces et aux territoires pour qu'ils mettent en œuvre des mesures visant à accroître l'offre de logements au Canada.

. Celui-ci propose d'accorder immédiatement 1,7 milliard de dollars aux provinces et aux territoires pour qu'ils mettent en œuvre des mesures visant à accroître l'offre de logements au Canada. Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne chargée d'augmenter l'offre de logements abordables dans l'ensemble du Canada. En tirant parti des terres publiques, en offrant des outils financiers souples et en agissant comme catalyseur des méthodes de construction modernes, Maisons Canada favorise un secteur de la construction résidentielle plus productif et innovant.

La politique « Achetez canadien » a été annoncée dans le cadre d'un ensemble de mesures stratégiques visant à soutenir les entreprises et les travailleurs canadiens des secteurs les plus touchés par les droits de douane américains et les perturbations commerciales.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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