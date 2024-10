OTTAWA, ON, le 13 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé la nomination de Mike Savage en tant que nouveau lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse.

Mike Savage est un ancien parlementaire, maire et chef d'entreprise respecté, et il a consacré sa vie à servir la population de la Nouvelle-Écosse. Il a été député de Dartmouth--Cole Harbour durant sept ans et maire de la Municipalité régionale d'Halifax durant 12 ans. Tout au long de sa carrière, il s'est fait le champion de l'inclusion sociale et des droits des personnes en situation de handicap, de la croissance économique et de l'abordabilité, ainsi que de l'action contre les changements climatiques et de l'atténuation de leurs conséquences.

Le premier ministre remercie le lieutenant-gouverneur sortant, l'honorable Arthur J. LeBlanc, pour les services qu'il a rendus à la population de la Nouvelle-Écosse et du Canada.

Citation

« Je félicite Mike Savage pour sa nomination au poste de lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. C'est un passionné du service à la population et un dirigeant expérimenté. Je suis convaincu qu'il continuera à bien servir les Néo-Écossais et qu'il apportera d'importantes contributions dans ses nouvelles fonctions. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs représentent Sa Majesté le Roi du Canada dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales.

dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales. Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouverneur général du Canada sur la recommandation du premier ministre. Ils sont nommés pour un mandat d'au moins cinq ans.

Note biographique

• Mike Savage

Lien connexe

• Les lieutenants-gouverneurs

