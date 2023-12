HEFEI, Chine, 29 décembre 2023 /CNW/ -- Le 21 décembre, le premier bloc-batterie de Gotion High-tech est officiellement sorti de la chaîne de production de l'usine de Fremont aux États-Unis, marquant ainsi le lancement officiel de l'initiative « Fabriqué aux États-Unis » de Gotion. Il s'agit d'une autre étape importante pour Gotion High-tech après avoir mis au point des batteries et des matériaux en Illinois et au Michigan, aux États-Unis. Sun Yong, sous-gouverneur de la province d'Anhui, Lily Mei, mairesse de Fremont, en Californie, Wu Peimin, conseiller commercial au consulat général de Chine à San Francisco, et Li Chen, vice-président principal de Gotion et président de Gotion Americas Business, étaient présents à cet événement marquant.

L'usine Fremont de Gotion High-tech est située dans la Silicon Valley, aux États-Unis, et a une capacité de production envisagée de 1 GWh. Il s'agit de la première chaîne de production de bloc-batterie de Gotion sur le marché américain, avec un taux d'automatisation pouvant atteindre 85 %. Ce jour-là, la première chaîne de production de batteries de l'usine est mise officiellement en service, lançant ainsi l'initiative « Fabriqué aux États-Unis » de Gotion. L'usine de Fremont cible le marché des systèmes de stockage de l'énergie des Amériques, principalement en produisant des produits de stockage de l'énergie portatifs et des produits de stockage de l'énergie résidentiels qui ont une capacité de 3 kWh à 30 kWh. De plus, l'usine continuera de déployer des efforts dans des domaines comme l'innovation technologique et l'innovation des produits, le développement de la clientèle, les mises à niveau des services et les ententes en matière de capacité de production, afin de fournir à ses clients des systèmes de batteries d'alimentation fiables et sûrs, ainsi que des systèmes intégrés de stockage d'énergie.

Li Chen, vice-président principal de Gotion et président de Gotion Americas Business, a déclaré que la Silicon Valley est une plaque tournante de l'innovation. La création du Silicon Valley Research Institute en 2014 a marqué le point de départ de l'internationalisation de Gotion, qui célèbre aujourd'hui une décennie complète. Suivant la directive stratégique « dans la collectivité, pour la collectivité », l'entreprise a établi l'usine Gotion à Fremont. « Au cours de la dernière décennie, nous avons constamment adhéré à une stratégie trois-en un axée sur la recherche et le développement localisés, la fabrication localisée ainsi que le marketing localisé. Depuis le développement initial des systèmes de gestion des batteries jusqu'à l'usine actuelle, nous avons été confrontés à de nombreux défis et de nombreux tests. Aujourd'hui, nous nous sommes taillé une réputation sur le marché des Amériques, et avec l'aide de l'usine de batteries de l'Illinois et de l'usine de matériaux du Michigan, Gotion travaillera avec les clients pour construire un système de chaîne d'approvisionnement local et diversifié caractérisé par une chaîne de valeur complète. »

