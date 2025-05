HEFEI, Chine, le 21 mai 2025 /CNW/ - Du 16 au 17 mai, Gotion a tenu la Global Technology Conference 2025, où l'entreprise a dévoilé six nouveaux produits énergétiques. La gamme comprend la batterie à semi-conducteurs GEMSTONE, qui est entrée dans la phase de préproduction, la batterie semi-solide G-Yuan d'une autonomie de 1 000 kilomètres, les batteries de la série G conçues pour une durée de vie de 12 ans, le premier système de stockage d'énergie de 20 MWh au monde, etc.

Grid_Q Gemstone

Konstantin Novoselov, lauréat du prix Nobel de physique en 2010 et professeur à l'université de Manchester, y a assisté, et a souligné le rôle de premier plan de Gotion dans l'industrie mondiale des batteries. Faisant écho à ces propos, Olaf Korzinovski, vice-président exécutif de Volkswagen Group China, a souligné leur partenariat stratégique et a appelé à une alliance prête à redéfinir les normes de l'industrie.

Batterie à semi-conducteurs GEMSTONE : achèvement de la première ligne pilote de 0,2 GWh

Lancée en 2024, la batterie à semi-conducteurs GEMSTONE de Gotion a maintenant franchi une étape importante avec l'achèvement d'une ligne de production pilote de 0,2 GWh, dont le taux de rendement est de 90 %. L'itération de 2025 présente une amélioration de 60 % de la conductivité ionique de l'électrolyte sulfuré, une capacité des cellules supérieure de 150 % et une réduction de 90 % de la force de précontrainte de l'empilement. Sa sécurité a été validée par des tests tels que la pénétration d'un clou, l'écrasement et la stabilité thermique, etc. De plus, les essais routiers ont été lancés.

Batterie semi-solide G-Yuan : autonomie de 1 000 km avec une sécurité totale

La batterie G-Yuan fournit une densité énergétique de 300 Wh/kg, ce qui permet une autonomie de plus de 1 000 kilomètres pour les véhicules électriques. Sa technologie exclusive d'interface solide-solide adaptative assure un transport stable des ions, tout en résistant à un test de pénétration avec un clou en acier de 3 mm, confirmant ainsi son exceptionnelle sécurité. Il convient de noter qu'une ligne de production de 12 GWh est actuellement en construction, et que des prototypes de véhicules ont déjà dépassé 10 000 km lors des essais routiers.

Batterie de la série G : ensemble unique de 116 kWh prenant en charge la charge ultra-rapide au niveau du mégawatt

Première batterie standard à haute capacité de 116 kWh au monde pour les poids lourds, elle affiche une densité énergétique de 175 Wh/kg, ce qui permet une charge ultra-rapide de l'ordre du mégawatt et une plage de contrôle de la température de -40°C à 65°C. Avec la la technologie pionnière « dégradation nulle », elle offre une dégradation de capacité nulle au cours des 3 000 premiers cycles et une perte d'énergie nulle sur 1,2 million de kilomètres de conduite et une durée de vie ultra-longue de 12 ans ou 10 000 cycles.

Grid Q 20 MWh BESS : capacité de pointe à l'échelle mondiale grâce au refroidissement hybride et à l'exploitation et à l'entretien par l'IA

Elle atteint une capacité sans précédent de 20 MWh par unité, soutenue par une durée de vie de 25 ans. La conception modulaire permet d'économiser de l'espace et d'obtenir une capacité élevée, tandis que le refroidissement Air+Liquid offre une gestion thermique efficace. Le système est équipé d'un cadre de protection de sécurité à sept niveaux, ce qui améliore sa fiabilité dans des conditions extrêmes. Tirant parti de la technologie d'exploitation et d'entretien par l'IA, elle garantit un rendement optimal.

Batterie Astroinno Gen-2 : la première batterie LMFP au monde à supporter une charge ultra-rapide

La batterie LMFP améliorée permet une charge ultra-rapide en 10 minutes, une densité énergétique de 240 Wh/kg et une rétention de capacité de 93 % par temps froid à -20 °C. La batterie a passé avec succès le test de décharge thermique au niveau PACK, atteignant une « propagation thermique nulle ». Elle répond aux exigences d'autonomie de 850 km pour les VEB et de plus de 1 500 km pour les VER.

Axtrem : un agent d'IA industriel qui révolutionne la fabrication de batteries

Axtrem est doté d'un système intelligent basé sur l'IA capable d'apprendre, d'itérer et de se développer de manière autonome. Cette solution optimise le rendement des produits, l'efficacité de la production et le contrôle des coûts. Par conséquent, elle permet de se concentrer sur les tâches essentielles et d'améliorer l'innovation.

