Le premier bébé de l'année 2026 de la Capitale-Nationale est né!

QUÉBEC, le 1er janv. 2026 /CNW/ - Le premier bébé de l'année 2026 de la région de la Capitale-Nationale est né le 1er janvier à 00 h 02 au CHUL du CHU de Québec-Université Laval. Il s'agit d'une fille nommée Lessy-Ann, pesant 3970 g et mesurant 51,5 cm. Elle est la première enfant de Mme Alyson Brown-Tremblay et de Mme Stéphanie Lévesque, de Québec. La mère et l'enfant se portent bien.

Sur la photo, la petite Lessy-Ann et Mme Alyson Brown-Tremblay. (Groupe CNW/CHU de Québec-Université Laval)

