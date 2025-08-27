Le projet du nouveau complexe hospitalier est bonifié pour mieux répondre aux besoins de la population

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le projet du nouveau complexe hospitalier (NCH) sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus reçoit aujourd'hui une bonification de 418,3 M$ octroyée par le gouvernement du Québec afin de mieux répondre aux besoins de la population et de consolider son rôle de centre de référence en traumatologie. Ces sommes étaient déjà prévues au Plan québécois des infrastructures (PQI). Cette décision témoigne de l'engagement renouvelé de l'État envers la réalisation de cet important projet pour le réseau de la santé.

Cette bonification est conforme aux mécanismes prévus dans la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique et les parties concernées ont toutes été impliquées pour son approbation. Soyons clair, le projet fait l'objet d'un suivi rigoureux et serré. Cette bonification entraîne également une révision des paramètres du projet, notamment en ce qui concerne sa portée et son échéancier.

Ces investissements permettront notamment l'ajout d'un héliport sur le toit du pavillon F, qui facilitera les transferts interhospitaliers d'urgence et renforcera la qualité des soins pour les patients de l'est du Québec. Cet ajout s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence 2023-2028. Par ailleurs, en fonction des nouveaux paramètres du projet, comme l'ajout de l'héliport, l'intégration de nouvelles normes, des technologies innovantes et de certaines exigences du code du bâtiment, les travaux se termineront en 2031.

Un projet majeur dans un contexte de marché difficile

Le secteur de la construction est marqué depuis plusieurs années par une surchauffe importante et persistante de marché se traduisant par :

une hausse cumulative de plus de 40 % des indices de prix de la construction depuis 2019;

une augmentation moyenne de 15 % des salaires;

et une rareté de main-d'œuvre qui exerce une pression sur les échéanciers.

Ces réalités exigent des ajustements pour assurer la bonne marche et maintenir la qualité du projet.

Priorité : des installations modernes et adaptées pour la population

Malgré ces défis, les équipes du CHU de Québec-Université Laval (CHU) et de la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui assure la gestion du projet, ont mené des travaux d'optimisation rigoureux afin de limiter au maximum les impacts sur les coûts et les délais. Notre priorité demeure la mise en place d'installations modernes, sécuritaires et adaptées aux besoins évolutifs de la population et de nos intervenants pour les décennies à venir.

Un projet rigoureux en matière de réalisation

Le projet du NCH, l'un des plus importants chantiers hospitaliers en cours au Québec, se distingue déjà par son approche progressive qui permet aux patients et aux équipes de bénéficier rapidement des nouvelles installations au fur et à mesure de leur réalisation. Cette approche a permis l'ouverture de plusieurs composantes. Nous sommes actuellement à l'aube de l'ouverture du 8e bâtiment sur les dix prévus :

Centrale d'énergie (Ouverture 2020)

Bâtiment des génératrices (Ouverture 2020)

Hôtellerie hospitalière (Ouverture 2021)

Plateforme clinico-logistique (Ouverture 2021)

Centre intégré de cancérologie : (Ouverture 2022)

Centre de recherche (Ouverture 2024)

Cyclotron (Ouverture 2024)

Pavillon D (ouverture prévue en 2026)

Pavillon destiné aux soins critiques (livraison prévue en 2026)

Réaménagement de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (livraison prévue en 2031)

À propos du projet du nouveau complexe hospitalier

Situé sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à terme, le projet du nouveau complexe hospitalier (NCH) regroupera l'ensemble des activités cliniques, de recherche et d'enseignement de L'Hôtel-Dieu de Québec combiné à celles de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Le NCH est l'occasion unique de créer l'hôpital de demain. Chambres individuelles, capacités accrues de soin, aménagements lumineux, ajout d'espaces verts et équipements de pointe ne sont que quelques-uns des nombreux bénéfices que représente cette nouvelle construction.

À PROPOS DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Regroupant L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital Saint-François d'Assise, l'Hôpital du Saint-Sacrement, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le CHUL et Centre mère-enfant Soleil, le CHU de Québec-Université Laval (CHU) est le plus important centre hospitalier universitaire du Québec et l'un des trois plus importants au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU dessert la population de tout l'est du Québec et du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté vers l'avenir, il est un pôle majeur en enseignement universitaire au Québec et détient également une mission de recherche dans de nombreux domaines d'excellence, d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, d'innovation pour bâtir le système de santé de demain et de promotion de la santé. Le CHU compte quelque 18 500 intervenants, dont près de 13 000 employés, 1 543 médecins, dentistes et pharmaciens, de même que 257 bénévoles. Son Centre de recherche est l'un des plus importants centres de recherche médicale francophone en Amérique du Nord, avec un budget annuel de 115,5 M$, 1 134 chercheurs, 1 700 employés et 1 226 étudiants aux cycles supérieurs. www.chudequebec.ca

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a pour mission de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d'infrastructure publique et de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond à leurs besoins, principalement en mettant à leur disposition des immeubles et en leur fournissant des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière.

