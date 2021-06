Le Port de Québec applaudit la vision (forte) et l'engagement du gouvernement du Québec de faire du Saint-Laurent, de son industrie maritime et de sa vallée, l'un des plus puissants leviers de prospérité durable et d'innovation du prochain siècle

QUÉBEC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'annonce conjointe de la ministre déléguée aux Transports, Madame Chantal Rouleau et du ministre du Travail, Monsieur Jean Boulet, personnellement et solidement endossée par le premier du ministre du Québec, monsieur François Legault, réjouit l'Administration portuaire de Québec et tous ses usagers. Le Port de Québec souligne le passage de la vision à l'action du gouvernement du Québec dans la mise en valeur avant-gardiste et durable du Saint-Laurent.

Puissant atout stratégique et géographique, le fleuve Saint-Laurent constitue un des leviers de création de richesse qui figure parmi les plus distinctifs et prometteurs du Québec mais qui demeure encore sous contributif à notre prospérité et modernité collective. L'engagement réel du gouvernement du Québec de fédérer et d'activer l'ensemble des forces existantes le long de la vallée du Saint-Laurent rejoint la vision des pays les plus innovateurs à travers le monde, eux qui ont su intégrer et planifier stratégiquement leur développement en misant sur leurs accès aux océans et aux autres continents via le transport maritime. Aujourd'hui, ces pays principalement européens exploitent intelligemment et très efficacement l'ensemble de leurs forces et synergies maritimes.

Plus que jamais, les derniers mois nous ont tous révélé comment il était vital, sécuritaire et déterminant de pouvoir librement compter en continu sur nos routes maritimes pour assurer notre approvisionnement, nos importations vitales ainsi que nos exportations créatrices de prospérité et de développement à travers les régions du Québec. À l'échelle planétaire, l'industrie maritime tient le haut du palmarès dans le transport et l'échange des biens avec 85 % du volume mondial. Une réalité commerciale irréversible et incontournable qui perdurera dans le temps.

Le Port de Québec applaudit les investissements de 927 M$ d'ici 2025 dans la mise en œuvre des trois orientations suivantes annoncées :

Doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives; Assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes; Offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Le Port de Québec accueille très favorablement ces orientations de même que l'affirmation suivante du gouvernement du Québec : « Pour le gouvernement du Québec la croissance à court et moyen terme du transport international de marchandises sur le Saint-Laurent nécessite un développement coordonné des terminaux sur le fleuve. Un tel développement permettra de miser sur la synergie et complémentarité des projets en cours, et ce, pour faire du Saint-Laurent une destination mondiale de choix ».

« L'annonce de cette nouvelle approche démontre non seulement la volonté engagée d'un gouvernement axé sur notre prospérité intelligente et durable, mais consacre que le Québec ajoute désormais à son portfolio de croissance son fleuve, l'ensemble de son industrie maritime et tout son pouvoir humain d'innovation. Ce fleuve est à la source et l'origine de notre fondation, le geste fort et éloquent posé par le gouvernement du Québec est la meilleure façon de le valoriser remarquablement et de lui rendre hommage ». Mario Girard, PDG du Port de Québec

L'Administration portuaire de Québec un organisme autonome à gouvernance partagée constitué en vertu de la Loi maritime du Canada. Chaque année, les navires qui passent par le Port sont au cœur d'une chaîne logistique qui transporte pour environ 20 milliards de dollars de marchandises. Le Port de Québec anime le pôle maritime qui permet de générer et soutenir plus de 13 000 emplois directs et indirects selon la dernière étude de KPMG/SECOR.

