Le pont Samuel-De Champlain ouvrira à la circulation le 24 juin

MONTRÉAL, le 17 juin 2019 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain assurera chaque jour un passage sécuritaire et efficace pour les navetteurs, les touristes et les échanges commerciaux internationaux, qui représentent des millions de dollars. Cet investissement fédéral permettra d'assurer un lien moderne du 21e siècle entre Montréal et la Rive-Sud.

Lors d'une mise à jour du projet aujourd'hui, Signature sur le Saint-Laurent (SSL) a confirmé que le pont Samuel-De Champlain ouvrira à la circulation tout d'abord sur le corridor nord vers Montréal le 24 juin et ensuite sur le corridor sud vers Brossard le 1er juillet.

L'ouverture du pont Samuel-De Champlain se fera en deux phases afin de permettre une transition sécuritaire du trafic du pont Champlain actuel vers le nouveau pont. Les usagers circuleront sur la direction sud du pont Champlain actuel jusqu'à l'ouverture du corridor sud du nouveau pont. Par la suite, le pont Champlain actuel sera fermé à la circulation.

SSL effectuera divers travaux de finition d'ici l'ouverture du pont Samuel-De Champlain, notamment les derniers travaux d'imperméabilisation du tablier et le pavage.

La construction de cet ouvrage, conçu pour durer 125 ans, permet de créer des milliers d'emplois bien rémunérés qui aident à renforcer la classe moyenne en plus de créer de nouvelles opportunités économiques.

Citation

« Je suis très heureux de constater que les gens de la grande région de Montréal pourront rouler sur le magnifique pont Samuel-De Champlain dès le 24 juin. Tout au long du projet, le gouvernement du Canada a maintenu ses priorités : la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier, la qualité de l'ouvrage qui sera livré aux Canadiens et la durabilité de l'œuvre au cours des 125 prochaines années. Je tiens à féliciter les femmes et les hommes qui ont travaillé sans relâche et avec dévouement pour construire le pont Samuel-De Champlain qui fera la fierté de tous. Ils sont les héros de cet ouvrage. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le pont Samuel-De Champlain aura une longueur de 3.4 kilomètres et est composé de deux corridors de circulation de trois voies dans chaque direction, un tablier central dédié au transport en commun avec le futur train du Réseau express métropolitain, ainsi qu'une piste multifonctionnelle pouvant accueillir cyclistes et piétons.

Statistiques annuelles concernant le pont Champlain :

environ 50 millions de passages;



des échanges commerciaux internationaux d'une valeur de 20 milliards de dollars;



11 millions d'usagers du transport en commun.

