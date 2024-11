QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Dans la mise à jour économique et financière de l'automne 2024, le gouvernement fait le choix d'aider le secteur forestier québécois, aux prises depuis quelques années avec certaines difficultés liées notamment aux importants feux de forêt de l'été 2023 et à l'imposition par les États-Unis de droits compensateurs et antidumping sur le bois d'œuvre canadien. Les investissements additionnels de 252 millions de dollars sur cinq ans annoncés aujourd'hui permettront des initiatives d'une valeur de 540 millions de dollars au cours des sept prochaines années pour offrir un soutien au secteur de la transformation du bois et investir dans les efforts de reboisement.

Offrir un soutien de 100 M$ au secteur de la transformation du bois

Afin d'appuyer certaines entreprises faisant actuellement face à des problèmes de liquidités, notamment en raison du litige avec les États-Unis sur différents produits de bois d'œuvre résineux, des aides financières pouvant atteindre 100 millions de dollars seront accordées sous forme de prêts.

Investir 440 M$ dans les efforts de reboisement

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada se sont entendus pour accroître les efforts de reboisement et ainsi procéder à la plantation de plus de 100 millions d'arbres en forêt publique et privée d'ici 2030-2031. Plus précisément, le gouvernement du Canada s'engage à verser une somme de 220 millions de dollars dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres, pour bonifier les efforts du gouvernement du Québec visant à accentuer le reboisement, notamment celui des sites improductifs et des zones touchées par des perturbations naturelles, de même qu'à assurer l'entretien des plantations, portant ainsi le total des investissements à 440 millions de dollars.

Citations :

« Le secteur forestier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec et le développement de ses régions. Les initiatives que nous annonçons aujourd'hui portent à plus de 1 milliard de dollars les sommes investies par notre gouvernement pour lui venir en aide depuis l'automne 2023. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Nous sommes pleinement conscients des difficultés auxquelles est confronté le secteur forestier depuis quelques années. Le gouvernement fait le choix de soutenir ce secteur névralgique pour nos régions. En combinant la modernisation du régime forestier aux nouveaux investissements que nous annonçons aujourd'hui, nous donnons au secteur les moyens de relever ces défis. À terme, nous offrirons plus de flexibilité, mais surtout de la prévisibilité aux entreprises du secteur forestier et aux autres utilisateurs de la forêt. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

