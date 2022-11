9 h 30 (HNE)

NASSAU, Bahamas, 11 novembre 2022 /CNW/ -- L'ouragan Nicole a quitté les îles des Bahamas et une alerte a été émise pour l'ensemble du nord-ouest des Bahamas. À compter de 5 h (HNE) le jeudi 10 novembre, les avertissements d'ouragan pour les îles Grand Bahama, Abaco et Berry, ainsi que l'avertissement de tempête tropicale pour Bimini, ont tous été interrompus.

Plusieurs aéroports ont rouvert leurs portes à 8 h le jeudi 10 novembre :

Andros : Aéroport San Andros (SAQ) (MYAN)

Les Berry Islands : Aéroport Great Harbour Cay (GHC) (MYBG)

Eleuthera : Aéroport Rock Sound (RSD) (MYER)

Eleuthera : Aéroport Governor Harbour (GHB) (MYEM)

Eleuthera : Aéroport North Eleuthera (ELH) (MYEH)

Certains aéroports demeurent fermés, sous réserve d'un examen supplémentaire des équipes d'évaluation :

Abaco : Aéroport Treasure Cay (TCB) (MYAT)

(TCB) (MYAT) Abaco : Aéroport international Leonard M. Thompson (MHH) (MYAM)

Abaco : Aéroport Sandy Point (YAS) (MYAS)

(YAS) (MYAS) Abaco : Aéroport Moore Island (MYAO)

Bimini : Aéroport South Bimini (BIM) (MYBG)

Grand Bahama Aéroport international Grand Bahama (GBIA) (MYGF)

Les Bahamas sont un archipel de plus de 700 îles et cayes, réparties sur plus de 100 000 milles carrés; il pourrait y avoir un avertissement de tempête tropicale ou d'ouragan dans certaines parties du pays, tandis que d'autres parties ne sont pas touchées.

Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas continue de surveiller la tempête tropicale Nicole et fournira des mises à jour sur le site www.bahamas.com . Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.nhc.noaa.go .

