Le point de service de la SAAQ déménagera dans les bureaux de la MRC en 2027

PAPINEAUVILLE, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La MRC de Papineau et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) sont heureuses d'annoncer qu'à compter de janvier 2027, le point de service de la SAAQ sera relocalisé dans les bureaux de la MRC. La SAAQ a choisi d'offrir aux milieux locaux, en leur confiant la responsabilité d'assurer la prestation de ses services, la possibilité de maintenir une offre de service en région et de répondre ainsi aux besoins de la population locale.

Cette relocalisation vise à faciliter l'accès aux services, pour les citoyennes et citoyens de la région, tout en maintenant un service de proximité incontournable. Elle se déroulera conformément aux normes et aux règles d'affichage de la SAAQ. La date d'ouverture officielle du nouveau point de service sera confirmée ultérieurement.

D'ici le transfert des responsabilités, Services Québec continuera à offrir les services à l'adresse actuelle. Veuillez prendre note que la clientèle sera accueillie sur rendez-vous seulement. Pour prendre rendez-vous, veuillez consulter le site Web de la SAAQ.

La SAAQ tient à rappeler qu'une grande variété de transactions peuvent être effectuées en ligne grâce à SAAQclic. Disponible en tout temps, ce portail permet de gagner du temps en évitant un déplacement. Notez qu'il est également possible de payer un permis ou une immatriculation par l'entremise de votre institution financière.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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