Fermeture temporaire du point de service de la SAAQ de Saint-Michel-des-Saints

QUÉBEC, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie informent la population que le point de service situé au 521, rue Brassard sera fermé du 15 avril au 24 juin inclusivement en raison de circonstances ponctuelles affectant la disponibilité des ressources humaines.

La SAAQ analyse présentement les pistes de solution possibles et en informera sa clientèle dans les prochains jours.

La SAAQ en profite pour inviter sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces services permettent de réaliser, rapidement et en toute autonomie, une vaste gamme de transactions, dont plusieurs peuvent également être effectuées chez les mandataires.

Les clients et clientes qui souhaitent obtenir des services en personne peuvent se présenter dans l'un des points de service suivants :

Chambre de commerce Brandon inc. (Saint-Gabriel) - 75 km;

Centre de services de la SAAQ de Joliette - 91 km;

Chambre de commerce et d'industrie Berthier-D'Autray (Berthierville) - 102 km.

Il est recommandé de prendre rendez-vous avant de se déplacer pour éviter l'attente additionnelle et s'assurer d'obtenir le service souhaité le jour même. Il est également conseillé de s'assurer d'avoir en main l'ensemble des documents requis pour la réalisation de la transaction souhaitée.

Pour toute question, la clientèle peut joindre le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou via la messagerie privée d'Instagram.

La SAAQ et la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie sont conscientes des inconvénients que cette fermeture temporaire peut occasionner et remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : SAAQ - Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, France Chapdelaine, Directrice générale, Tél. : 450 833-1334, [email protected], haute-matawinie.com