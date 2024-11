Le PLQ porteur d'une pétition pour faciliter l'accès aux activités sportives et culturelles pour les jeunes en famille d'accueil

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Une pétition demandant de rendre les allocations financières aux familles d'accueil, dont celles pour les activités sportives et culturelles, automatiques et en un versement unique annuel, a été déposée par la porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse, Brigitte B. Garceau, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

Rappelant que l'accès aux activités sportives et culturelles est essentiel au développement et au bien-être de tous les enfants, notamment ceux de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en famille d'accueil, la pétition qui compte 1326 signataires vise à faciliter le processus d'accès aux allocations prévues à cette fin. La députée libérale de Robert-Baldwin a accepté de porter cette pétition qui est une initiative de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ).

La pétition dénonce les difficultés rencontrées par les familles d'accueil pour avoir accès aux allocations prévues à la pratique d'activités sportives et culturelles alors que d'autres allocations sont remises automatiquement par le gouvernement du Québec. Trop d'enfants de la DPJ se voient ainsi privés d'accès à ces activités, déplorent les pétitionnaires.

« Les familles d'accueil doivent traverser un véritable parcours du combattant pour percevoir ces allocations essentielles pour les jeunes de la DPJ qui désirent pratiquer une activité sportive ou participer à une activité culturelle. Ce sont les enfants qui en sont pénalisés. Considérant les bienfaits de ces activités sur les jeunes, non seulement on ne doit pas leur mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt tout mettre en œuvre pour les rendre plus accessibles. Je remercie la FFARIQ d'avoir lancé cette importante pétition. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse

« C'est bien connu, la pratique d'activités sportives contribue, de façon saine, à combattre le stress, l'anxiété et la dépression. Faciliter l'accès à ces activités pour nos jeunes, et particulièrement les enfants qui vivent en famille d'accueil, devrait être une priorité pour le gouvernement. Je suis de tout cœur avec les familles d'accueil dans leurs demandes pour un soutien plus accessible dans le but d'offrir une vie active aux jeunes qu'ils accueillent avec tant de bienveillance et de générosité. »

-Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de Marquette

