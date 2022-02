Un spectacle inédit destiné aux poupons Théâtre du chaos, Planétarium Rio Tinto Alcan Mercredi et dimanche à 9 h, 10 h 15, 12 h 45, et 14 h, du 13 mars au 22 mai 2022

On se laisse transporter dans cette douce immersion sensorielle où nébuleuses lointaines, billes colorées, nuages de poussière d'étoiles et bricolages se livrent à des chorégraphies visuelles captivantes dans une projection à 360 degrés. Imaginée pour éveiller de façon ludique la vue et l'ouïe des enfants de la naissance à 18 mois, cette audacieuse proposition marie harmonieusement l'animation 2D, 3D et l'image par image avec l'univers musical de l'album Bébé symphonique. Une expérience qui saura capter l'attention des plus petit.e.s et surprendre les plus grand.e.s.

Audience : sur mesure pour les 0 à 18 mois

Producteur : GSI Musique

Durée : 33 min. / Niveau sonore adapté pour les plus jeunes.

Poussières d'étoiles

Et pour poursuivre l'expérience de Bébé symphonique, l'équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan propose une découverte du ciel étoilé sur mesure. En compagnie d'une animatrice ou d'un animateur , découvrez les trésors et les mystères de la voûte céleste. Étoiles, planètes, Lune, constellations et actualités astronomiques sauront vous surprendre et vous émerveiller.

Audience : sur mesure pour les familles avec jeunes enfants et poupons

Producteur : Planétarium Rio Tinto Alcan

Durée adaptable à l'auditoire : de quelques minutes à 25 min maximum.

À propos de Bébé symphonique

L'expérience Bébé symphonique puise dans la richesse et la puissance de la musique orchestrale pour créer des moments privilégiés de connexion entre les bébés et leurs parents, tout en favorisant le développement des tout-petits. Ce projet multidisciplinaire propose un coffret comprenant un CD de musique et un livret, un beau livre de photos accompagné de textes ludiques et informatifs, un magazine éducatif, une exposition photo à La Place des Arts (dès avril 2022) et bien plus encore! Bébé symphonique est une idée originale de Nicolas Lemieux, qui en assure la direction artistique, appuyé par l'animatrice Marie-Claude Barrette, marraine du projet.

La réservation de billets en ligne est obligatoire* : espacepourlavie.ca/billetterie

*incluant les billets gratuits pour les 4 ans et moins.

Bébé symphonique et Poussières d'étoiles

sont présentés en programme double.

Pour rendre votre visite encore plus agréable, stationnement pour poussettes, tables à langer, chauffe-biberons, tapis de sol et coussins pour bébés sont disponibles sur place.

Pochette de presse numérique du spectacle présenté au Planétarium Rio Tinto Alcan (visuels, bande-annonce)

Bande-annonce du spectacle

Pochette de presse numérique du grand projet Bébé symphonique (extraits audio, album, magazine, ect.)

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

