LE PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL PRÉSENTERA LE SPECTACLE SOULIGNANT LE 50E ANNIVERSAIRE DE L'ALBUM THE DARK SIDE OF THE MOON DE PINK FLOYD

Un spectacle pour les 50 ans d'un album marquant

L'album emblématique de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon, sorti en mars 1973, fête ses 50 ans. Il n'y a pas de salle plus appropriée pour le célébrer et l'apprécier pleinement qu'un planétarium, en mariant images et musique. Ce spectacle est le seul spectacle de planétarium jamais autorisé par le groupe. La formation musicale Pink Floyd a accueilli avec enthousiasme l'idée d'un spectacle qui juxtapose à la trame musicale de l'album, d'une durée de 42 minutes, des images saisissantes du Système solaire, et d'autres effets visuels, dans une ambiance sonore ambiophonique, à l'aide des technologies modernes. Le studio NSC Creative a pris en charge la production visuelle du spectacle, en étroite collaboration avec Aubrey Powell, un complice à la création de longue date de Pink Floyd œuvrant chez Hipgnosis.