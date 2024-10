OAKVILLE, ON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, ont offert une mise à jour sur les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules.

Le Plan d'action, qui a été élaboré à la suite du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, vise à perturber, à démanteler et à poursuivre les groupes criminels organisés impliqués dans les vols de véhicules. Il est fondé sur les piliers suivants : l'échange de renseignements, l'intervention ainsi que les lois, les règlements et la gouvernance.

Les efforts du gouvernement du Canada, guidés par le Plan d'action et réalisés en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux, y compris les provinces, les territoires, les municipalités, l'industrie et les forces de l'ordre, livrent des résultats. Selon le Bureau d'assurance du Canada, les tendances nationales en matière de vols de véhicules pour 2024 ont démontré une baisse de 19 % des vols de véhicules dans la première moitié de l'année en comparaison avec la même période l'an dernier. De plus, cette année, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a intercepté plus de 1 900 véhicules volés dans des gares de triage et des ports, dépassant ainsi déjà le nombre total d'interceptions enregistré l'an passé. Rien que dans la région du Grand Toronto, 620 véhicules volés ont été interceptés par l'ASFC en 2024.

Les jalons clés suivants ont été atteints à ce jour dans le cadre du Plan d'action.

Des modifications ont été apportées au Code criminel pour offrir d'autres outils aux organismes d'application de la loi et aux procureurs pour lutter contre les vols de véhicules. De nouvelles infractions ciblant l'utilisation de la violence pour commettre un vol de véhicule et les liens avec le crime organisé et des infractions de possession ou distribution d'outils électroniques utilisés pour commettre des vols de véhicules et blanchir les produits de la criminalité au profit d'une organisation criminelle ont notamment été ajoutées. Ces modifications renforcent un cadre déjà solide de lutte contre le crime organisé et le vol de véhicules.

Une expansion des technologies permettant de scanner les conteneurs, d'analyser les données et de cibler les crimes a été effectuée en vue d'augmenter les examens de conteneurs d'expédition, y compris le déploiement de nouvelles technologies de détection dans la région du Grand Toronto.

Une formation actualisée et spécialisée dans la lutte contre le vol de véhicules à l'intention des organismes d'application de la loi a été mise en œuvre. Elle est offerte par le Collège canadien de police.

Des modifications ont été apportées à la Loi sur la radiocommunication pour réglementer la vente, la distribution et l'importation des dispositifs radio utilisés pour le vol de véhicules.

De nouvelles mesures de soutien pour le développement de technologies antivol novatrices précommerciales ont été adoptées.

Bien que cette tendance à la baisse soit prometteuse, elle requiert une attention et une collaboration continues afin d'être maintenue. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent être assurés que le gouvernement du Canada ainsi que nos organismes d'application de la loi demeureront vigilants.

Citations

« Lorsque nous constatons que les taux de vols de véhicules sont en baisse, nous savons que nous prenons de bonnes mesures. Notre gouvernement déploie tous les efforts pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et mettre en œuvre notre Plan d'action, notamment l'examen de nouvelles technologies antivol, l'apport de modifications réglementaires et le renforcement de la sécurité dans les ports. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« Les mises à jour concernant le Plan d'action diffusées aujourd'hui font état des importantes avancées dans notre lutte contre ce crime complexe. Notre gouvernement continuera de s'appuyer sur ces progrès pour que notre approche pour lutter contre le vol de véhicules et les groupes organisés qui en sont responsables reste réactive et adaptable. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Nous avons démontré qu'en collaborant, nous pouvons nous attaquer à ce problème complexe et veiller à ce que l'ensemble de la population canadienne se sente en sécurité dans sa communauté. Nous avons renforcé le Code criminel pour que les organismes d'application de la loi disposent de toute la gamme d'outils dont ils ont besoin pour lutter contre le vol de véhicules et que les délinquants soient tenus pour responsables. Nous avons également renforcé les sanctions en vue de prévenir les actes criminels. »

- L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Aucun Canadien et aucune Canadienne ne devrait se réveiller pour découvrir que son moyen de transport pour se rendre au travail, à l'école ou à l'épicerie a été volé. Nous collaborons avec les entreprises, les détaillants en ligne et l'industrie automobile du Canada pour trouver de nouvelles initiatives comme le Défi Prévention vol de véhicules lancé le mois dernier par Solutions innovatrices Canada. En favorisant des idées novatrices qui renforceront la sécurité des véhicules et en collaborant, nous pouvons protéger nos communautés et mettre fin au vol de véhicules. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La prévention et la réduction des vols de véhicules, l'application de la loi et la protection des Canadiens et des Canadiennes sont des objectifs que nous partageons tous. La GRC échange activement des renseignements et des informations entre tous les niveaux de partenaires chargés de l'application de la loi au Canada et à l'étranger, et offre aux enquêteurs des formations sur les techniques les plus récentes afin de mieux détecter et perturber cette activité criminelle. »

- Michael Duheme, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

« La lutte contre le vol de véhicules et les groupes du crime organisé qui en profitent est prioritaire pour l'ASFC. Jusqu'à présent cette année, l'ASFC a intercepté plus de 1 900 véhicules volés, dépassant ainsi déjà le nombre total d'interceptions enregistré l'an passé. Nous avons aussi déployé une technologie de scanner supplémentaire dans la région du Grand Toronto. De plus, nous continuons de donner suite à 100 % des renvois de nos partenaires du domaine de l'application de la loi, et nous avons amélioré notre analyse des données et nos méthodes de ciblage afin de mieux identifier les conteneurs d'expédition. Enfin, nous avons établi un point de contact centralisé pour les forces policières offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de coordonner les demandes de localisation de véhicules susceptibles d'être suivis jusqu'à un port. Bien que nous soyons satisfaits des résultats déjà obtenus dans le cadre du Plan d'action national, nous savons qu'il y a encore du travail à faire et nous continuerons de collaborer avec nos partenaires en vue d'intercepter les véhicules volés avant qu'ils ne quittent le pays. »

- Erin O'Gorman, présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a collaboré avec l'industrie et d'autres intervenants dans la lutte contre le vol de véhicules, y compris les autorités portuaires, les compagnies ferroviaires et maritimes, ainsi que les secteurs de l'automobile et de l'assurance, dans le cadre de nos efforts collectifs pour combattre ce crime.

La GRC continue de traiter les notifications et les demandes internationales reçues par l'intermédiaire de la base de données d'INTERPOL sur les véhicules volés en vue de mieux retracer les véhicules volés en collaboration avec ses partenaires internationaux. De février à août 2024, la GRC a reçu 2 310 alertes concernant des véhicules canadiens et 424 demandes de collaboration internationale.

L'ASFC, en collaboration avec les forces de police de l' Ontario et du Québec, a annoncé la récupération de près de 600 véhicules volés dans le port de Montréal dans le cadre du projet VECTOR, en avril 2024.

On pense que des groupes criminels organisés transnationaux sont impliqués dans l'exportation de véhicules volés à partir du Canada , mais la plupart des vols de véhicules impliquent des groupes de moindre importance, les gangs de rue violents étant les plus courants.

, mais la plupart des vols de véhicules impliquent des groupes de moindre importance, les gangs de rue violents étant les plus courants. La majorité des véhicules volés exportés sont destinés à l'Afrique et au Moyen-Orient. Certains véhicules volés restent également au Canada , permettant à d'autres délits d'être commis avec ces automobiles, qui sont ensuite détruites.

