Le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - Rejoint les priorités des membres du MMFIM

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) tient à féliciter les personnes impliquées dans la réalisation du Plan d'action interministériel en itinérance (PAII) « S'allier devant l'itinérance ». Le MMFIM tient également à souligner la priorisation de 14 actions structurantes retenues et le financement prévu à la réalisation de ces actions pour les cinq prochaines années.

Le MMFIM regroupe des acteurs de divers milieux de Montréal qui cherchent à innover afin de prévenir, réduire et mettre fin à l'itinérance à Montréal. Les membres du MMFIM sont très heureux de constater que le PAII 2021-2026 priorise les mesures d'accompagnement vers le logement des personnes en situation d'itinérance ayant différentes trajectoires d'itinérance ainsi que les programmes de stabilité résidentielle avec accompagnement au moyen d'octroi du programme de subventions au loyer (PSL).

Selon le président du MMFIM, le Dr. Olivier Farmer, « ces mesures permettront de bâtir sur la réussite collective annoncée récemment, c'est-à-dire d'avoir accompagné 1 829 personnes issues de l'itinérance depuis 2015 vers le logement ». Jumelés aux mesures touchant l'hébergement d'urgence, la sensibilisation, la création de projets de fiducie volontaire ainsi que les mesures améliorant l'accès à la santé et la justice offrent des solutions pérennes à l'itinérance à Montréal.

« Les mesures annoncées en lien avec la prévention de l'itinérance telles que celles décrites sur la sortie des centres de jeunesse ainsi que la sortie d'institution carcérale toucheront de nombreuses personnes qui, jusqu'à présent, étaient précarisées », ajoute la directrice générale du MMFIM, Michèle Chappaz.

Les membres du MMFIM tiennent à réitérer leur volonté de travailler en collaboration avec tous les acteurs qui désirent « S'allier devant l'itinérance » et sont prêts à mettre en œuvre plusieurs des actions priorisées dans le PAII 2021-2026.

À propos du MMFIM : Le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal est un organisme sans but lucratif qui regroupe des organismes communautaires et des partenaires individuels et collectifs issus de divers milieux qui travaillent ensemble pour prévenir et mettre fin à l'itinérance.

