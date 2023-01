Ce jeudi, les membres du programme Scène+ qui iront au cinéma ou qui commanderont des produits Cineplex en ligne recevront un sac de maïs éclaté gratuit

L'amour des Canadiens pour le maïs éclaté est si fort que Cineplex fait éclater près de 30 milliards de grains de maïs chaque année

TORONTO , le 17 janv. 2023 /CNW/ - (TSX: CGX) - Il n'y a pas de meilleure façon de regarder un film sur grand écran qu'avec un gros sac de maïs éclaté au beurre. En l'honneur de la Journée internationale du popcorn, le jeudi 19 janvier, Cineplex offrira un sac de son célèbre maïs éclaté GRATUIT à des millions de cinéphiles. Avec près de 30 milliards de grains de maïs éclatés dans les cinémas Cineplex chaque année, il est indéniable que les cinéphiles raffolent de cette collation, et Calgary (AB), Edmonton (AB), Toronto (ON), Winnipeg (MB), Montréal (QC) et Vancouver (BC) ont été désignées comme les six villes les plus friandes de maïs éclaté au Canadai.

Le plaisir est au rendez-vous! Cineplex célèbre la Journée internationale du popcorn en offrant du maïs éclaté GRATUIT! (Groupe CNW/Cineplex)

« La Journée internationale du popcorn est une fête pour les cinéphiles et est devenue une tradition annuelle pour Cineplex. Nous savons que l'amour des Canadiens pour le maïs éclaté s'étend à tous les âges et à tous les genres de films. Nous sommes donc ravis de transmettre un peu plus de joie à nos invités en janvier », a déclaré Sara Moore, vice-présidente directrice et directrice du marketing de Cineplex. « En outre, les personnes qui célèbrent la Journée internationale du popcorn avec nous cette année recevront un tatouage temporaire spécial du Colonel Kernel en édition limitée. Il s'agit d'une réplique du véritable tatouage permanent qu'un passionné de maïs éclaté de la Colombie-Britannique s'est fait tatouer sur son avant-bras et que nous avons jugé TROP ORIGINAL pour ne pas le partager! Joyeuse Journée internationale du popcorn à tous! »

Les membres du programme Scène+ pourront se rendre dans n'importe quel cinéma Cineplex du pays le 19 janvier 2023 pour recevoir un sac gratuit de la collation de cinéma bien-aimée. Il leur suffit de scanner leur carte de membre ou leur code à barres sur l'application Scène+ aux comptoirs alimentaires pour recevoir gratuitement un sac de maïs éclaté de petit format.

Quelques faits saillants sur le popcorn Cineplex :

Qu'est-ce que du maïs éclaté de cinéma sans beurre? Cineplex a distribué 827 000 unités de portions de beurre ajoutées à son maïs éclaté, ce qui représente environ 5,8 tonnes de beurre.

Un grain ancien! Selon les historiens, le maïs éclaté aurait existé dès 4 700 ans avant J.-C.

Le plus ancien éclateur de maïs connu au monde a été conçu vers 300 après J.-C., et la première machine à maïs éclaté a fait ses débuts plus de 1 500 ans plus tard à l'Exposition universelle de Chicago en 1893.

en 1893. Cineplex possède une recette de maïs éclaté exclusive à ses cinémas, et c'est cette recette qui fait toute la différence : une texture légère et croustillante accompagnée d'une saveur riche et d'une petite note salée, et de beurre.

Il existe deux formes de maïs éclaté : « champignon » ou « papillon ». La forme « papillon » est légère et délicate, et elle est servie chaude et fraîche dans nos cinémas. Le maïs éclaté en forme de « champignon » est plus rond et compact, ce qui lui permet de mieux contenir des garnitures spéciales et le rend donc idéal pour le maïs éclaté gourmet Poptopia de Cineplex.

C'est avec l'arrivée des films parlants en 1927 que les sorties au cinéma sont soudainement devenues un événement en Amérique du Nord; les vendeurs de rue vendaient leur maïs éclaté aux spectateurs à l'extérieur du cinéma. C'est ainsi que le maïs éclaté est rapidement devenu inséparable de l'expérience cinématographique et l'est encore à ce jour.

Les cinéphiles qui ont envie d'une soirée cinéma à la maison pourront se faire livrer le maïs éclaté Cineplex directement à leur porte! En partenariat avec SkipTheDishes et Uber Eats, Cineplex inclura un sac de maïs éclaté en prime dans toutes les commandes passées pendant la Journée internationale du popcorn. Pour recevoir un sac de maïs éclaté gratuit, il suffit de télécharger l'application SkipTheDishes ou Uber Eats, de rechercher « Cineplex » et de commander votre nourriture Cineplex préférée, et un sac de maïs éclaté de petit format sera automatiquement ajouté à votre commande. Pour en savoir plus sur cette offre exclusive, cliquez ici.

Les Canadiens sont invités à participer à la Journée internationale du popcorn sur leurs réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #JourneeInternationaleDuPopcorn, de même que sur les réseaux sociaux de Cineplex sur Facebook ( @CinemasCineplex ), Twitter ( @CinemasCineplex ) ou Instagram ( @CinemasCineplex ).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX: CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com .



iRésultats d'un sondage mené auprès de 996 Canadiens par Cineplex pour le rapport de recherche Popcorn Mix-Ins : Consumer Insights : septembre 2022.

SOURCE Cineplex

Renseignements: Judy Lung, Directrice, Communications, Cineplex, [email protected]; Touchwood PR, [email protected]