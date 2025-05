MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le Pharmaceutical Sciences Group (PSG) et l'Alliance canadienne pour le développement des compétences en sciences de la vie (CASTL) annoncent aujourd'hui un partenariat visant à offrir conjointement des programmes de formation pour le secteur canadien des sciences de la vie. Ce partenariat réunit les installations de formation pancanadiennes de CASTL et ses programmes sous licence NIBRT reconnus à l'échelle mondiale, avec les 50 ans d'expertise de PSG en perfectionnement professionnel, afin de faire progresser l'industrie pharmaceutique grâce à la formation et au développement des compétences de ses membres.

Le Pharmaceutical Sciences Group (PSG) et l’Alliance canadienne pour les compétences et la formation en sciences de la vie (CASTL) s’associent pour offrir des programmes de formation au secteur canadien des sciences de la vie. (Groupe CNW/CASTL Canada)

Les deux organisations uniront leurs efforts pour requalifier la main-d'œuvre actuelle, former de nouveaux talents, et fournir des connaissances et des compétences pratiques précieuses à celles et ceux qui souhaitent bâtir leur carrière dans le secteur canadien de la biofabrication.

Dans le cadre de la première phase de ce partenariat, les deux organisations ont codéveloppé une formation en biofabrication axée sur la conformité réglementaire. Ce cours intégrera des concepts clés, allant du développement des procédés et du dépôt réglementaire à la surveillance et au contrôle des procédés de biofabrication. Offert sur deux jours, le programme combine les modules théoriques de pointe de PSG avec le modèle de formation pratique de CASTL reconnu à l'échelle mondiale. Il sera dispensé dans l'installation simulée BPF (bonnes pratiques de fabrication) de CASTL à Montréal.

Destiné aux employés de l'industrie occupant des postes de niveau débutant à intermédiaire et ayant une expérience préalable en biofabrication, le programme accueillera sa première cohorte à l'automne 2025.

Le programme comprendra un curriculum complet avec des modules couvrant les cadres réglementaires canadien et international, la réglementation CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls), ainsi que les opérations en salle blanche et l'ensemble des étapes de la biofabrication, incluant les procédés en amont, en aval et de remplissage/finition.

Les participants acquerront une compréhension approfondie de la façon dont les opérations quotidiennes sont encadrées par les exigences réglementaires afin d'assurer la qualité des produits et la sécurité des patients, ainsi que la capacité d'intégrer des pratiques proactives de qualité et de validation dans leurs opérations quotidiennes.

Les finissants recevront un certificat conjointement émis et un badge numérique attestant les compétences acquises.

Citations

« Alors que le Canada accélère ses investissements dans les sciences de la vie et la capacité de biofabrication, le développement d'une main‑d'œuvre hautement qualifiée est primordial. Ce partenariat allie les programmes et l'infrastructure de formation nationale de CASTL, ainsi que l'accès exclusif au curriculum du NIBRT, à la longue expérience du PSG en formation, développement et expertise réglementaire pour fournir les compétences pratiques dont l'industrie a besoin aujourd'hui. » -- Penny Walsh‑McGuire, PDG de CASTL.

« Alors que le secteur des sciences de la vie et de la biofabrication continue de croître au Canada, le perfectionnement de notre main-d'œuvre est essentiel pour bâtir une industrie résiliente et compétitive. Grâce à ce partenariat, le PSG et CASTL unissent des décennies d'expertise et une portée nationale afin d'aider l'industrie à répondre à cette demande -- en créant un parcours de formation unifié qui renforce la conformité réglementaire, améliore la qualité des produits et, en fin de compte, profite aux patients partout au pays. » -- Amanda Wright, directrice générale, PSG

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant pour être les premières informées des dates et modalités d'inscription. Les membres du PSG bénéficient de tarifs exclusifs et d'un droit de premier refus à l'ouverture des inscriptions.

À propos du Pharmaceutical Sciences Group (PSG)

Le PSG est un organisme canadien à but non lucratif basé à Markham (Ontario). Plateforme neutre au service des professionnel•le•s pharmaceutiques depuis 1971, le PSG se consacre à l'avancement de l'industrie pharmaceutique par la formation et le développement de ses membres. Il offre notamment des ateliers de formation en présentiel et en ligne, des conférences d'envergure, des séminaires gratuits, des événements de réseautage, un soutien à l'emploi et bien plus encore.

À propos de l'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL)

L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) est le partenaire de formation en biofabrication du Canada, dédiée au développement de talents qualifiés pour soutenir la croissance du secteur florissant de la biofabrication du pays. Grâce à des installations ultramodernes simulant les conditions des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) d'un océan à l'autre (à Charlottetown, Î.-P.-É.; Montréal, QC; et Vancouver, C.-B.), CASTL propose une formation pratique, informée par l'industrie, ainsi qu'un apprentissage en ligne flexible. En tant que fournisseur exclusif des programmes du National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada, CASTL offre une éducation de classe mondiale avec le soutien d'adMare BioInnovations et de son adMare Academy, contribuant ainsi à former la prochaine génération de professionnels des sciences de la vie.

SOURCE CASTL Canada

Contacts médias: Heidi Reinblatt, Directrice, Marketing et Communications, CASTL, [email protected], 514 944‑3487; Shirley Tam, Gestionnaire des communications, PSG, [email protected]