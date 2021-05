Le Petit Rendez-vous horticole et son volet virtuel - Vers la transition écologique !

Les 25, 26 et 27 mai marquent le retour d'une formule qui a connu un vif succès l'an passé (pandémie oblige !), soit la présentation de conférences virtuelles gratuites. Où que vous soyez au Québec, vous avez un accès gratuit à des échanges enrichissants avec des expert.e.s du jardinage, de la science participative et de la recherche. C'est bien la preuve qu'un peu d'adaptation peut mener très loin !

Programmation :

Mardi 25 mai, de 19 h à 20 h 40

Table ronde : Les agricultures montréalaises pour la transition écologique

Intervenantes : Marie-Anne Viau, présidente et co-porte-parole de Cultiver Montréal; Laura Charpentier, directrice générale de la Coopérative de solidarité Miel Montréal; Isabelle Gareau, coordonnatrice en agriculture urbaine à l'Éco de la Pointe-aux-Prairies et Laurie St-Fleur, chargée de projet en agriculture urbaine aux Jardins Collectifs de Montréal-Est.

Mercredi 26 mai, de 19 h à 20 h 40

La transition écologique à l'horticulture au Jardin botanique de Montréal (conférencière : Marie-Claude Limoges, cheffe de division Horticulture et collections au Jardin botanique de Montréal)

Les jardins de pluie en climat froid (conférencier : Henry Beral, étudiant au doctorat à l'Institut de recherche en biologie végétale, Université de Montréal)

Attirez les abeilles, colibris et papillons dans votre jardin (conférencier : Albert Mondor, horticulteur, enseignant, conférencier, chroniqueur et auteur)

Jeudi 27 mai, de 19 h à 20 h 40

Un paysage nourricier à entretien minimal (conférencier : Guillaume Pelland, fondateur et directeur de Paysage gourmand)

Les fermes de ténébrions comestibles - projet pilote dans les écoles primaires (conférencière : Noémie La Rue Lapierre, directrice générale des Amis de l'Insectarium de Montréal)

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se composte ! (conférencière : Vanessa Grenier, étudiante au doctorat à l'Institut de recherche en biologie végétale, Université de Montréal)

Pour participer aux conférences, vous devez procéder à votre inscription .

RENDEZ-VOUS AVEC LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN BOTANIQUE

Du 28 au 30 mai, venez renouer avec la nature au Jardin botanique dans une formule revisitée du rendez-vous annuel des jardiniers et jardinières. En effet, avec une trentaine d'exposant.e.s et misant davantage sur les conseils pour contribuer soi-même à la transition écologique, l'événement se réinvente. Cette année, plus que jamais, le Petit Rendez-vous horticole nous invite à revoir nos savoir-faire et savoir-être pour le plus grand bien de l'environnement. Vous désirez en connaître plus sur l'agriculture urbaine, l'achat local, le jardinage sans pesticides, le compost, l'aménagement d'espaces verts, la science participative, la protection de la biodiversité et le développement durable ? Passionné.e.s et expert.e.s se feront un plaisir de partager leurs connaissances et d'échanger leurs trucs, en plus de vous offrir plantes et produits d'exception à leur kiosque.

Vous aurez aussi l'occasion d'apprendre comment accueillir la biodiversité chez vous grâce au programme Mon Jardin d'Espace pour la vie, de parler de science participative avec Mission Monarque et d'agriculture urbaine avec Cultiver Montréal. Les étudiant.e.s ainsi que les chercheuses et chercheurs de l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) vous convient également à une visite guidée (places limitées, coupons disponibles au kiosque de l'IRBV) de stations de phytotechnologie à découvrir au Jardin botanique. Cette année, plus que jamais, jardinons plus vert !

Consultez le site Web d'Espace pour la vie pour connaître la liste détaillée des exposant.e.s et leur offre.

N'oubliez pas vos sacs réutilisables !

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE

La capacité d'accueil du Petit Rendez-vous horticole a été réduite pour respecter les mesures sanitaires liées à la Covid-19. L'achat de billets en ligne est fortement recommandé avant de vous déplacer.

espacepourlavie.ca

MESURES SPÉCIALES PENDANT LA COVID-19

Prenez connaissance des autres mesures actuellement en place

pour assurer votre sécurité et celle de nos employé.e.s.

espacepourlavie.ca

INFO-STATIONNEMENT

Stationnement payant. Priorisez le transport en commun (la station de métro Pie-IX est située à cinq minutes de marche du site) ou le covoiturage ! Les personnes en voiture pourront utiliser le stationnement P1 du Jardin botanique (4101, rue Sherbrooke Est).

Pochette de presse numérique (visuels) : bit.ly/PetitRDVH_LittleGreatGW_2021

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Entrevue et visite sur rendez-vous seulement, contactez : Marie-Joëlle Filion, Espace pour la vie, [email protected] / 514 443-6801

Liens connexes

espacepourlavie.ca