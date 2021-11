Des expériences traditionnelles et sensorielles avec le père Noël, complétées par l'heure du conte virtuelle avec le père Noël, offrent des moyens sécuritaires et pratiques d'interagir avec l'homme en rouge.

TORONTO, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Le père Noël fait officiellement son retour en ville avec Cadillac Fairview (CF), qui offre aux familles canadiennes une expérience magique et sécuritaire en cette période des Fêtes, en personne pour la première fois depuis 2019. Toute la bande de lutins du père Noël et de CF a travaillé jour et nuit pour se préparer à son arrivée le 19 novembre dans les propriétés CF participantes partout au pays.

La cabane en bois rond du père Noël a été conçue dans le respect de mesures de sécurité accrues pour les visiteurs, y compris des mesures de distanciation physique et des rencontres qui se feront sur réservation seulement et seront échelonnées de façon à ce qu'il y ait suffisamment de temps entre les visiteurs pour permettre un nettoyage des lieux amélioré entre chaque rencontre. Avant de participer, les visiteurs seront invités à répondre à un questionnaire de vérification lié à la COVID-19; ils pourraient aussi devoir présenter une preuve de vaccination selon la réglementation provinciale. Conformément aux lignes directrices sur la sécurité liées à la COVID-19, le père Noël, ses lutins et ses visiteurs devront respecter la distanciation physique et porter un masque jusqu'au moment de la séance de photos. Le produit de chaque billet de 5 $ sera remis à des organismes de bienfaisance locaux, afin de partager la joie du temps des Fêtes avec les personnes dans le besoin.

Dans le but de créer des expériences mémorables et magiques pour tous, CF est fière d'offrir le choix en cadeau en cette période des Fêtes en présentant trois types d'expériences axées sur le père Noël : l'expérience traditionnelle avec le père Noël, l'expérience sensorielle avec le père Noël (organisée spécialement pour les personnes atteintes d'autisme et leur famille dans les propriétés participantes) et l'heure du conte virtuelle avec le père Noël les 4 et 18 décembre, en direct sur Facebook.

Pour en savoir plus sur chaque expérience avec le père Noël, visitez le Carrefour des Fêtes de CF.

Pour célébrer l'arrivée du père Noël et son retour attendu depuis longtemps, CF vous invite à vivre cette expérience sur place qui apportera sans contredit de la joie aux familles de partout au pays.

Pour en savoir plus sur les heures d'ouverture du temps des Fêtes des centres commerciaux CF, les expériences et les services, ainsi que pour vous inscrire à des événements et obtenir des renseignements sur les billets, visitez le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday .

