Le PDG et cofondateur d'Element AI, Jean-François Gagné, animera l'événement Un entretien avec le président Barack Obama, organisé par la CCMM

MONTRÉAL, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer que Jean-François Gagné, président-directeur général et cofondateur d'Element AI, a été choisi pour animer Un entretien avec le président Barack Obama, prochain événement de la série Leaders internationaux Bell. L'événement se tiendra au Centre Bell le jeudi 14 novembre, avec l'appui de Bell et en association avec conférences evenko.

« Au cours des dernières années, Montréal est devenue l'un des principaux pôles mondiaux d'intelligence artificielle. Jean-François Gagné - qui a cofondé Element AI avec Yoshua Bengio, un pionnier de l'intelligence artificielle - a joué un rôle de premier plan dans le développement de cet important écosystème. Entrepreneur accompli et conférencier de renommée mondiale, il représente parfaitement la nouvelle génération de chefs d'entreprise et d'innovateurs qui contribuent au succès économique et à la réputation internationale de Montréal. Nous voulions choisir un animateur qui serait en mesure de discuter des sujets qui importent au président Obama, tout en les rendant accessibles aux Montréalais de tous les horizons. Nous croyons que Jean-François Gagné relèvera ce défi avec brio », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je suis honoré d'avoir été choisi pour animer cet entretien avec Barack Obama et je souhaite remercier chaleureusement la CCMM pour cette occasion incroyable. J'ai hâte de discuter avec le président Obama de ses deux mandats à la Maison-Blanche et des leçons qu'il en retient en matière de leadership, ainsi que des nombreux défis auxquels la société est confrontée, qu'il s'agisse de la lutte au réchauffement climatique ou de l'impact de la technologie sur tout ce que nous faisons », a poursuivi Jean-François Gagné, PDG et cofondateur d'Element AI.

« La visite du président Barack Obama à Montréal en 2017 a été un grand succès et a obtenu une visibilité internationale. Nous sommes honorés que le président ait choisi de prendre à nouveau la parole à la tribune de la Chambre. Les participants à cette soirée d'exception peuvent être assurés que nous ferons appel à toute notre expertise pour leur offrir une expérience unique, et ce, avec le soutien inestimable de nos partenaires », a conclu Michel Leblanc.

Au fil des ans, la Chambre a accueilli de nombreux conférenciers prestigieux dans le cadre de sa série Leaders internationaux Bell, notamment l'ex-première dame des États-Unis Michelle Obama, le président Nicolas Sarkozy, la secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, le premier ministre Manuel Valls, le président Bill Clinton, le maire Rudolph Giuliani, le président Mikhaïl Gorbatchev, le gouverneur Arnold Schwarzenegger et le président George W. Bush.

Les billets pour l'événement sont présentement en vente. Pour plus d'information, consultez le site Web de la Chambre.

Un entretien avec le président Barack Obama fait partie de la série Leaders internationaux Bell de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'événement est présenté en association avec conférences evenko et en collaboration avec Le Devoir, Montreal Gazette, Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., Saputo et la Société de développement Angus.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

Related Links

https://www.ccmm.ca/