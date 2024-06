Le PDG de l'Association du camionnage du Québec appuie les propos de la vice-première ministre concernant le rapport de la CDPQ

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - " Nous partageons les préoccupations exprimées par Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, concernant le rapport de la CDPQ Infra. La sécurité économique et la planification stratégique des infrastructures de transport sont essentielles pour l'avenir du Québec.

Déjà en 2021, L'ACQ exprimait son inquiétude concernant la dépendance à un seul lien autoroutier entre les deux rives dans la région de Québec en joignant sa voix aux gens d'affaires. Un événement imprévu, tel que la fermeture du pont Pierre-Laporte, entraînerait des conséquences désastreuses pour le transport des marchandises et l'économie de l'Est du Québec. Il est impératif de prévoir des alternatives fiables pour éviter une telle catastrophe.

L'ACQ reconnaît l'importance que représente tel investissement mais demeure convaincu qu'un gouvernement responsable se doit d'être visionnaire envers l'économie de demain." - Marc Cadieux, Président Directeur Général de l'ACQ.

