Le Pavillon de la Corée renaît : Un partenariat structurant pour un nouveau pôle culturel au parc Jean-Drapeau

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Au terme de la mission internationale en Corée du Sud, organisée par le Conseil des arts de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, présidée par la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada et soutenue par la Délégation du Québec à Séoul, une entente de collaboration a été conclue entre la Société du parc Jean-Drapeau et l'Arts Council Korea (ARKO, 한국문화예술위원회), la plus haute institution publique nationale dédiée au soutien et à la promotion des arts et de la culture.

Ce partenariat jette les bases de la mise en valeur du Pavillon de la Corée de l'Expo 67, appelé à devenir une vitrine vivante de la culture coréenne et un lieu de rencontre incontournable pour les visiteurs. Inspirées par le modèle d'activation du Pavillon de la Corée à la Biennale de Venise, les deux partenaires s'engagent à développer une offre inclusive et tournée vers l'avenir, fondée sur des principes partagés de diversité et de durabilité. Ensemble, elles entendent valoriser la pluralité des perspectives et mettre en lumière la créativité coréenne et québécoise dans toute sa richesse.

Le Pavillon de la Corée constitue une pierre angulaire de l'histoire de l'architecture coréenne contemporaine, à la fois manifeste de la modernisation nationale et la première expression architecturale du pays sur la scène internationale. Sa réhabilitation à venir permettra de sauvegarder un témoin tangible d'un moment charnière où l'architecture, la diplomatie et l'identité nationale se sont rencontrées.

« Cette entente conclue lors de la mission en Corée du Sud témoigne de la force des liens que Montréal entretient avec ses partenaires internationaux et de notre volonté de faire rayonner la culture sous toutes ses formes. En redonnant vie au Pavillon de la Corée, on crée un lieu de rencontre unique, à l'image de Montréal : créatif et tourné vers l'avenir. Ce projet contribuera à enrichir l'expérience au parc Jean-Drapeau et à renforcer son rôle comme destination culturelle incontournable. » Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Redonner vie au Pavillon de la Corée de l'Expo 67 va bien au-delà de la simple restauration d'un héritage architectural. Ce lieu a le potentiel de devenir un trait d'union entre nos peuples : un espace de dialogue et de découverte, au cœur des échanges culturels et artistiques, symbole vivant de l'amitié et de l'ambition partagée qui unissent le Québec et la Corée. Bravo à la Société du parc Jean-Drapeau pour son travail remarquable dans la mise en valeur de ce lieu emblématique. » Damien Pereira, Délégué du Québec à Séoul, Gouvernement du Québec.

« Au cœur de la grande transformation du parc Jean-Drapeau, le respect de l'histoire et du patrimoine est un principe fondateur. La réhabilitation du Pavillon de la Corée s'inscrit pleinement dans cette vision, en redonnant vie à un lieu emblématique tout en honorant le dialogue culturel qui s'est ouvert entre nos nations au moment de l'Expo 67. En réactivant l'esprit d'échange et de collaboration internationale qui a marqué sa création, ce partenariat avec l'Arts Council Korea permet de prolonger cet héritage dans une perspective actuelle, en favorisant des rencontres créatives porteuses de sens pour les publics d'aujourd'hui et de demain. Il illustre la volonté de la Société du parc Jean-Drapeau de conjuguer mémoire et innovation et de faire de ses îles un espace vivant où se croisent les idées et les talents, tout en offrant à ses visiteurs une expérience toujours plus distinctive et ouverte sur l'international. » Véronique Doucet, Directrice générale, Société du parc Jean-Drapeau.

SOURCE Ville de Montréal - Société du parc Jean-Drapeau

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