Le goût de l'été au cœur du parc Jean-Drapeau - Les Rendez-vous Gourmands : du 22 au 24 août aux Jardins des Floralies

MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - Le parc Jean-Drapeau convie tous les curieux et les passionnés de découvertes gourmandes à vivre un grand festin en plein air, dans le cadre enchanteur des Jardins des Floralies. Du 22 au 24 août, les Rendez-vous Gourmands mettront à l'honneur le plaisir de manger ensemble, la gastronomie locale, ainsi que la créativité et le savoir-faire de chefs montréalais réputés.

Pendant trois jours, le public sera invité à explorer les comptoirs gourmands et à déguster les créations des chefs invités. Il sera également possible de profiter d'une programmation gratuite, riche en saveurs et en rencontres, incluant des ateliers avec des chefs, des démonstrations culinaires et des prestations musicales, qui se succéderont sur la scène Les Découvertes Loto-Québec, au pied des majestueuses œuvres de Mosaïcultures.

Le Passeport gourmand : une expérience culinaire exclusive

Tout au long de l'événement, les comptoirs gourmands des chefs invités proposeront une sélection de plats à l'unité, permettant à chacun de composer librement son festin. Parmi eux :

Pan Américan Pizza ( Danny St-Pierre )

( ) Chef Dudu ( Francis Duval )

( ) Grillades Argentines ( Chris Garde )

( ) Elle Jay's ( Marissa Leon-John )

( ) Les Mômes ( Yoann Van Den Berg )

( ) Uncle Lee (Andersen Lee)

(Andersen Lee) La Michoacana

Pour une expérience plus exclusive, le Passeport gourmand donnera accès à un parcours de sept plats signatures, créés spécialement pour l'occasion par les chefs invités. Chaque création permettra de découvrir un univers culinaire unique et sera accessible aux détenteurs du Passeport seulement.

Valide pendant les trois jours de l'événement, le Passeport gourmand sera offert en quantité limitée et vendu en ligne exclusivement.

Une initiative festive pour prolonger l'été

« Le concept des Rendez-vous Gourmands a été pensé pour offrir une expérience immersive, où gastronomie, nature et culture se rencontrent pour créer des souvenirs mémorables. Cet événement incarne parfaitement notre ambition de faire du parc Jean-Drapeau un lieu toujours plus accessible et durable, tout en affirmant notre volonté de développer une offre culinaire distinctive sur les îles, afin d'enrichir l'expérience de nos visiteurs et de célébrer les saveurs locales », souligne Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau.

« Loto-Québec est heureuse de poursuivre sa collaboration avec le parc Jean-Drapeau et de présenter les Rendez-vous Gourmands pour une deuxième année. Nous invitons les visiteurs à découvrir l'offre gourmande sucrée du Casino de Montréal et à poursuivre la fête à la terrasse du Casino, où une fiesta latine les attend », ajoute Éric Meunier, directeur de l'engagement sociétal à Loto-Québec.

Une programmation pleine de saveur

Le site des Rendez-vous Gourmands sera accessible gratuitement tout le weekend, avec des ateliers et des démonstrations culinaires animés par Tommy Dion, alias le Cuisinomane, sur la scène Les Découvertes Loto-Québec.

Samedi, le chef Yoann Van Den Berg (Les Mômes) dévoilera sa cuisine audacieuse, la cheffe Anita Feng (J'ai Feng) partagera ses techniques pour explorer les saveurs chinoises, et Claudia Doyon proposera des ateliers cocktails créatifs mettant en valeur les aromates du Québec.

Dimanche, dès 11 h, la Fête de la tomate permettra de vivre une tradition bien ancrée des familles montréalaises d'origine italienne, avec la préparation collective d'une passata di pomodoro, suivie d'une dégustation. En après-midi, la cheffe Magie Marier (Le Ratafia) présentera sa pâtisserie inventive, Claudia Doyon animera un nouvel atelier cocktails, et une table ronde du Musée McCord retracera l'histoire des restaurants à Montréal.

Les plaisirs se prolongeront en musique avec les prestations de groupes comme Super Plage, Less Toches, Cotnoir-Mancia, Swiŋ Ki Pø et Winston Band.

Pour savourer pleinement l'événement, des espaces détente et des tables de pique-nique seront aménagés, tandis que des balades en pédalo permettront d'explorer les Jardins des Canaux dans une ambiance bucolique. Conçu dans une optique écoresponsable, l'événement mettra en place plusieurs mesures pour réduire son empreinte environnementale, dont l'utilisation de vaisselle réutilisable et la présence d'une brigade verte pour accompagner le tri des matières.

Pour tous les détails sur les Rendez-vous Gourmands, nous vous invitons à consulter la page de l'événement sur le site Web du parc Jean-Drapeau.

Une fête gourmande rendue possible grâce à de précieux partenaires

L'événement Rendez-vous Gourmands est présenté par Loto-Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal, Tourisme Montréal et La Presse, précieux partenaires de cette édition 2025.

