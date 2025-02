L'évangéliste renommé et fondateur de l'Eglise Biblique de la Vie Chrétienne Profonde organise des conférences de transformation à travers le Canada, en collaboration avec des leaders chrétiens estimés

TORONTO, le 23 févr. 2025 /CNW/ - Le pasteur W.F. Kumuyi, évangéliste mondialement respecté, enseignant biblique et fondateur de l'Eglise Biblique de la Vie Chrétienne Profonde, s'apprête à entreprendre une tournée nationale historique au Canada dans le cadre de la "Global Crusade with Kumuyi" (GCK Canada). Après sa tournée nationale réussie aux États-Unis en janvier et en Australie en février 2025, le pasteur Kumuyi apportera son puissant message de foi et d'espoir en l'amour du Christ aux villes canadiennes en mars 2025.

La tournée "Transformation 2025" proposera des conférences spirituelles captivantes, des sessions de prière et des rencontres ministérielles, avec la participation de leaders tels que l'évangéliste Scott McNamara, l'évêque Jean-Pierre Savard, le pasteur Anish Stephen, le musicien Luc Dumont, le pasteur Pingwindé Mathieu Baga, le pasteur Marcos Romero et d'autres.

"Nous sommes ravis d'accueillir le pasteur Kumuyi au Canada", a déclaré Diane Nolan, responsable des relations médias de GCK Canada. "Son message d'espoir et de transformation est plus pertinent que jamais, et nous croyons que cette tournée marquera un tournant pour de nombreuses personnes et communautés à travers le pays."

Le ministère du pasteur Kumuyi a touché plus de six millions de personnes à travers des croisades évangéliques mondiales, avec plus de 730 000 engagements de foi. Ses enseignements ont inspiré des milliers d'églises dans 120 pays, faisant de sa visite au Canada un événement marquant pour les croyants en quête de renouveau spirituel, de développement du leadership et de transformation communautaire.

GCK Canada collabore avec plusieurs églises et organisations chrétiennes pour organiser cet événement historique, qui comprendra des enseignements oints, une adoration puissante et des opportunités de rencontres personnelles avec Dieu.

"C'est une occasion divine pour les Canadiens de faire une expérience renouvelée de la puissance de Dieu", a déclaré le Dr Pingwindé Mathieu Baga, pasteur. "Nous nous attendons à des miracles, des guérisons et des rencontres transformatrices avec le Dieu de toutes les possibilités."

Lieux, Dates et Horaires de la Tournée :

Granby, Québec - Centre EMCI, 1049 rue Miguel, St-Alphonse de Granby

Vendredi 7 mars 2025 : 17h30 - 21h00

Samedi 8 mars 2025 : 13h00 - 18h00

Dimanche 9 mars 2025 : 14h00 - 19h00

Toronto, Ontario : Delta Hotels Toronto Airport and Conference Centre

Mardi 11 mars 2025 : 19h00 - 21h00

Hamilton, Ontario : Sheraton Hamilton Hotel

Vendredi 14 mars - Dimanche 16 mars 2025 À commencer par un petit-déjeuner de prière à 7h00 le 14 mars 2025

Les membres des médias, les églises et le grand public sont invités à assister à cet événement historique et à en assurer la couverture. Pour plus d'informations, l'inscription ou l'accréditation médiatique, veuillez visiter https://gckcanada.org/.

À propos de William F. Kumuyi

Ancien professeur de mathématiques à l'université, Kumuyi est le Superintendant Général et fondateur du Deeper Christian Life Ministry, qui a commencé en 1973 avec une étude biblique dans son appartement avec 15 étudiants, avant de devenir une église accueillant aujourd'hui en moyenne 120 000 fidèles chaque semaine. Depuis lors, son enseignement biblique puissant s'est développé en un ministère mondial avec des milliers de congrégations locales dans 120 pays, ainsi que des conférences stratégiques annuelles de formation pour les responsables d'églises et des croisades évangéliques GCK mensuelles ayant touché plus de 6 millions de personnes, dont plus de 730 000 ont pris un engagement de foi en Jésus-Christ.

Pour les demandes médiatiques, veuillez contacter :

Jon D. Wilke

A. Larry Ross Communications

270-293-7818

[email protected]

https://gckcanada.org/

