TORONTO, le 16 mars 2024 /CNW/ - Le bureau administratif historique de Canada Maltings au quai Eireann fera l'objet d'une restauration et d'une rénovation majeures grâce à un investissement de plus de 4,5 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral. Le projet est également financé par le gouvernement d'Irlande et par la Fondation Canada-Irlande.

Annoncé par le secrétaire parlementaire James Maloney, le Tánaiste, ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, Micheál Martin, et Robert G. Kearns, président et fondateur de la Fondation Canada-Irlande, ce projet convertira un bâtiment patrimonial désaffecté du secteur riverain de Toronto en un centre communautaire polyvalent d'arts culturels et de conférences.

Baptisé le Corleck, le bâtiment accueillera la Fondation Canada-Irlande et offrira des espaces adaptables à la communauté irlandaise et à de nombreuses organisations artistiques. Il comprendra des espaces de réunion polyvalents, une scène rétractable avec une capacité audiovisuelle totale, un espace de réception, une galerie et un musée, des espaces pour les bureaux, les conférences et les salles de classe, des salles de soutien, une cuisine commerciale et une terrasse sur le toit pour les réunions. De plus, on installera un ascenseur pour rendre le bâtiment plus accessible.

La conception et les rénovations préserveront le style Art déco du bâtiment d'origine, tout en améliorant considérablement son rendement thermique et acoustique. Une nouvelle toiture, une meilleure isolation et la restauration des fenêtres contribueront à réduire les pertes de chaleur. Le remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation du bâtiment par un chauffage par le sol, de nouveaux conduits et un nouveau système de pompe à chaleur amélioreront également l'efficacité énergétique et réduiront les émissions. Enfin, le câblage du bâtiment sera modernisé et les appareils d'éclairage seront remplacés par des diodes électroluminescentes (DEL) à haut rendement énergétique.

« Le passé, le présent et l'avenir se rejoignent véritablement au Corleck, grâce à cet investissement réalisé dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le bâtiment accueillera la Fondation Canada-Irlande, ainsi que la culture locale, les arts et la collectivité. Ce projet contribuera au réaménagement du secteur riverain de Toronto en offrant un bel espace pour des événements, des activités et des rassemblements de personnes de tous horizons. Historique, durable et accessible, le Corleck répond à une vision des infrastructures qui honore et préserve le passé, fait place au présent et soutient un avenir brillant et prospère. »

James Maloney, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député d'Etobicoke-Lakeshore, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très heureux d'annoncer cette subvention supplémentaire du gouvernement irlandais. Notre investissement dans le bâtiment Corleck souligne l'engagement du gouvernement irlandais à partager notre culture dans le monde entier. Il s'agit d'un élément central de la mise en œuvre de la stratégie globale de l'Irlande pour 2025. Je remercie ma collègue, la ministre Catherine Martin, pour le financement de cet investissement.

Le bâtiment Corleck créera un merveilleux centre artistique, culturel et patrimonial à Toronto. Ce sera un espace où les Irlandais pourront se réunir pour partager leur patrimoine, se connecter aux générations futures et créer de nouvelles histoires pour l'avenir, aux côtés des nombreuses cultures de la grande ville de Toronto. Le gouvernement irlandais est fier de s'associer aux autres bailleurs de fonds - le gouvernement du Canada, la Ville de Toronto, ainsi que des donateurs privés - pour faire de ce projet passionnant une réalité. »

Le Tánaiste, ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, Micheál Martin

« Je suis ravi d'accorder cette importante subvention du gouvernement irlandais au centre Corleck. Cette décision s'inscrit dans le prolongement des investissements majeurs que nous avons réalisés ces dernières années dans le Centre artistique irlandais de New York, le Centre culturel irlandais de Paris et le Centre irlandais de Londres Camden, dans le cadre de la stratégie « Global Ireland 2025 ». Chacun de ces centres offre des plateformes stratégiques dans des lieux prioritaires du monde entier pour la promotion des arts, des artistes et des échanges culturels irlandais.

Des possibilités passionnantes s'offrent à nous pour approfondir l'engagement et la collaboration artistiques et culturels avec des partenaires à Toronto et dans tout le Canada, et je suis convaincue que le centre Corleck jouera un rôle clé dans l'optimisation de ce potentiel. »

Catherine Martin, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts, des Gaeltacht, des Sports et des Médias d'Irlande

« Nous vivons une période passionnante pour le développement durable au Canada, et en particulier pour la Fondation Canada-Irlande. Nous sommes très honorés de bénéficier du soutien des gouvernements du Canada et de l'Irlande pour nous aider à réaliser notre objectif de créer un lieu culturel écologique et inclusif dans le secteur riverain de Toronto. Le Corleck sera un foyer pour la programmation artistique et culturelle qui unit l'Irlande et le Canada grâce à notre intérêt commun pour les histoires de notre passé, une célébration de notre présent et un engagement pour un meilleur avenir pour tous. »

Robert G. Kearns, président et fondateur de la Fondation Canada-Irlande

« En restaurant le bureau historique de Canada Maltings pour lui redonner sa splendeur d'antan, nous nous sommes donné beaucoup de mal pour garantir non seulement la pureté de son design Art déco, mais aussi la conviction d'améliorer la durabilité du bâtiment pour les années à venir. Tout cela est conforme à la vision de la Fondation Canada-Irlande, qui consiste à préserver le passé, à célébrer le présent et à assurer l'avenir des relations entre le Canada et l'Irlande. »

William Peat, directeur exécutif, Fondation Canada-Irlande

Le gouvernement fédéral investit plus de 4,5 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la Fondation Canada-Irlande fournit plus de 7,1 millions de dollars par l'intermédiaire de diverses sources.

Le gouvernement irlandais accorde une subvention de 2 millions de dollars dans le cadre de la stratégie Global Ireland 2025, qui vise à doubler la portée et l'impact de l'empreinte mondiale de l'Irlande, y compris dans le domaine culturel. Ce financement porte à environ 3 millions de dollars le soutien total du gouvernement irlandais au projet à ce jour.

Le bâtiment Corleck doit son nom à une tête sculptée en pierre calcaire trouvée en Irlande en 1855. Considéré comme représentant la trinité du passé, du présent et de l'avenir, le Corleck est un symbole important de la vision de ce projet.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en augmentant l'efficacité énergétique et en favorisant la résilience face aux changements climatiques.

Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 28,4 %, ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 19,5 tonnes par année.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de réception des demandes de financement dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

