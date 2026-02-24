AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que la députée élue de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, tiendront un point de presse, le mardi 24 février 2026 à 11h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 24 février 2026



HEURE : 11h40



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]