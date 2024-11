Le Parti Québécois parraine une pétition en soutien à l'industrie des effets visuels en crise

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière de Culture et communication, Pascal Bérubé, présente aujourd'hui à l'Assemblée nationale une pétition initiée par M. Matthieu Chatelier, le fondateur du mouvement Le Québec n'a plus d'effet(s). La pétition demande la suspension des changements apportés au crédit d'impôt pour les services de production cinématographique, décrétés dans le budget 2024-2025.

EN BREF

Le Parti Québécois parraine une pétition demandant la suspension des modifications apportées au crédit d'impôt pour les services de production cinématographique et l'ouverture d'un dialogue avec les acteurs de l'industrie québécoise des effets visuels ;

Le Parti Québécois rappelle qu'il a présenté, le 30 mai dernier, une motion pour reporter au 1 er janvier 2025 l'entrée en vigueur des modifications concernant le crédit d'impôt ;

La pétition a recueilli plus de 12 000 signatures depuis son affichage en septembre.

À l'occasion d'une conférence de presse tenue à l'Assemblée nationale et à quelques jours de la mise à jour budgétaire, le député de Matane-Matapédia a voulu envoyer un message au gouvernement au sujet du crédit d'impôt pour les services de production cinématographique.

« Le gouvernement de Bernard Landry a permis à toute une industrie de pointe de naître et de prendre son essor au Québec. À l'heure où tous les pays rivalisent pour créer des niches d'innovation, le dernier budget a sérieusement mis en péril l'une de celles qu'on a développées pendant des années dans les effets visuels et qui offrait d'excellents emplois. C'est la mise à jour budgétaire du gouvernement ce jeudi, il peut revenir sur sa décision et rencontrer les acteurs du milieu avant qu'il soit trop tard », a précisé Pascal Bérubé.

Le mouvement Le Québec n'a plus d'effet(s), représenté par Matthieu Chatelier, Guillaume Palegie et Jade Motard -- œuvrant eux-mêmes dans l'industrie -- s'inquiète des pertes d'emploi et d'expertise locale en production d'effets visuels.

« Il est plus que temps d'agir pour assurer l'avenir de notre industrie qui a acquis la confiance d'Hollywood avec les années. Notre réputation en effets visuels est solidement établie depuis des décennies au point que cette industrie est devenue un véritable fleuron et nous a assuré une position de chef de file mondial qui contribue au rayonnement international du Québec et de la métropole. Nous avons déjà perdu plus de 60 % des emplois et nous dirigeons vers des pertes encore plus importantes sous peu. L'hémorragie en cours s'accompagne d'un exode des cerveaux et risque de faire disparaître un écosystème complet, au profit d'autres pays qui, eux, guettent l'opportunité de s'imposer dans le milieu. J'appelle le gouvernement à agir maintenant pour préserver notre industrie, nos emplois et notre expertise au Québec ! », a conclu Matthieu Chatelier, l'initiateur de la pétition.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]