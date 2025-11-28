Le Parti Québécois assurera la souveraineté numérique du Québec

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Cybersécurité et de Numérique, Pascal Paradis, déplore que le gouvernement de la CAQ ait abdiqué la souveraineté numérique du Québec en confiant l'hébergement des données très sensibles des petits enfants québécois à une entreprise américaine. Il demande des changements législatifs afin d'assurer la souveraineté numérique du Québec et de miser sur les entreprises locales pour l'hébergement des données sensibles des Québécois et annonce qu'un gouvernement péquiste doterait le Québec d'une politique de souveraineté numérique.

EN BREF

Le Parti Québécois propose que le Québec légifère afin d'assurer sa souveraineté numérique;

Le Parti Québécois veut miser sur les entreprises québécoises dans les projets de transformation numérique de l'État pour protéger la sécurité des données sensibles des Québécois ;

Le Parti Québécois veut constituer une expertise informatique de pointe au sein de l'État en collaboration avec les institutions de formation reconnues et les parties prenantes du secteur québécois de la cybersécurité et du numérique.

Le député de Jean-Talon insiste à l'effet que le Québec ne peut pas déléguer l'hébergement des données sensibles des Québécois à des entreprises étrangères et qu'il faut se donner un cadre législatif à cet effet.

« On a appris cette semaine que le gouvernement de la CAQ fera héberger les données personnelles hautement sensibles des petits enfants québécois par une entreprise américaine soumise aux lois des États-Unis, dont le CLOUD Act qui permet aux autorités américaines d'accéder à ces données. On ne peut plus continuer sur cette voie. En ce qui concerne ces données concernant nos petits enfants comme pour toutes les données personnelles, fiscales ou de santé détenues par l'État, il est hors de question que nous soyons dépendants de fournisseurs étrangers. Il faut inscrire le concept de souveraineté numérique et les principes de protection des données sensibles des Québécois et de l'État dans nos lois et dans les responsabilités du ministre au sens de Loi sur la Cybersécurité et le Numérique. », affirme Pascal Paradis.

La porte-parole en matière de Cybersécurité et de Numérique du Parti Québécois propose de favoriser les entreprises d'ici dans les projets de transformation numérique.

« On a besoin d'assurer l'approvisionnement en énergie pour les entreprises québécoises du secteur de l'hébergement des données et de conclure des contrats pour assurer que les données sensibles des Québécois restent au Québec. Il faut aussi fixer des seuils de valeur et d'approvisionnement auprès d'entreprises québécoises dans les contrats du gouvernement pour assurer notre indépendance numérique. Le Québec a un secteur technologique et informatique qui est prêt, volontaire et en croissance. On a tout intérêt à nous faire confiance, à assurer notre souveraineté informatique tout en favorisant la prospérité de nos entreprises », affirme Pascal Paradis.

Le député péquiste revient également sur les échecs de la gouvernance de la CAQ en matière de Cybersécurité et de Numérique.

« Il est urgent de rebâtir l'expertise publique québécoise en collaboration avec nos institutions de pointe comme l'ÉTS, l'INRS et la Polytechnique pour superviser la transformation numérique de l'État québécois. Les Québécois méritent mieux que les fiascos répétés du gouvernement de la CAQ, comme SAAQClic, le Dossier Santé Numérique et le SIFARH. Le gouvernement de la CAQ a sous-traité l'expertise et donné des contrats sans aucune garantie d'exécution avec les résultats que l'on connaît. Un gouvernement du Parti Québécois redressera la barre en cybersécurité et en informatique afin d'assurer la souveraineté numérique du Québec », conclut le député de Jean-Talon.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717, [email protected]