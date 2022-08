Le Parti libéral du Québec présente son slogan pour la campagne électorale - VOTEZ VRAI. VRAIS ENJEUX. VRAIES SOLUTIONS.

MONTRÉAL, le 13 août 2022 /CNW Telbec/ - Après 4 ans de gouvernement de la CAQ, nous voilà avec une inflation galopante hors de contrôle et sans mesure concrète à long terme pour aider les citoyennes et citoyens affectés par la hausse du coût de la vie. Un gouvernement sans vision économique pour un Québec moderne, puis de nombreuses lacunes en matière d'éducation et de lutte aux changements climatiques. Nous voilà également avec un système de santé brisé. François Legault ayant une fois de plus abandonné la promesse de donner un médecin de famille à tous, la liste d'attente a explosé passant de 400 000 en 2018 à plus de 1,1 million de Québécoises et Québécois en 2022. La seule solution restante pour les Québécoises et Québécois est de se ruer vers les urgences qui débordent.

À la CAQ on préfère faire diversion, diviser, parler de Louisianisation et laisser tomber à diverses reprises les Québécoises et Québécois avec des promesses rompues.

Les Québécoises et les Québécois ont besoin d'un gouvernement qui s'attaquera aux vrais enjeux avec de vraies solutions. Il est grand temps de faire dans le vrai, de s'engager pour vrai et c'est la volonté du PLQ, celle de donner au Québec tous les moyens de réaliser son plein potentiel en n'oubliant personne.

La plateforme électorale lancée en juin dernier, l'équipe libérale de Dominique Anglade propose de vraies solutions aux vrais enjeux que vivent quotidiennement les Québécoises et les Québécois. Que ce soit une baisse d'impôt allant jusqu'à 1 125 $ pour la classe moyenne, une nouvelle allocation libre d'impôt de 2 000 $ pour tous les aînés de 70 ans et plus qui souhaitent rester à domicile ou l'abolition de la taxe de bienvenue pour soutenir les jeunes familles dans l'achat d'une première maison, le Parti libéral du Québec est la seule formation politique qui propose des solutions qui auront un réel impact sur le portefeuille des Québécoises et Québécois afin que personne n'ait à choisir entre payer son loyer ou son épicerie. Il n'y a qu'une seule manière de trouver de vraies solutions aux vrais problèmes que vivent les Québécois et c'est de « Votez vrai! »

Avec ÉCO représentant 100 milliards de dollars en investissements publics et privés pour créer de la richesse dans chacune de nos régions, le PLQ est également le seul parti à proposer un grand projet économique.

« Votez Vrai, c'est s'engager envers nos citoyens à prendre les moyens pour régler les vrais enjeux auxquels ils font face. Votez vrai, c'est une volonté de dire, mais surtout de faire pour vrai ce qu'il faut faire pour attaquer nos problèmes de fond. Le 3 octobre prochain, le choix sera simple, un parti qui préfère faire diversion pour diviser les Québécois ou le Parti libéral du Québec qui comprend les vrais enjeux que vivent les Québécois et propose de vraies solutions. Pour lutter contre la hausse du coût de la vie, Votez vrai! »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

