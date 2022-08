LE PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC DOUBLERA LE SUPPLÉMENT POUR L'ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES

MONTRÉAL, le 16 août 2022 /CNW Telbec/ - L'inflation est un vrai enjeu. Plusieurs familles québécoises sont confrontées à une augmentation sans précédent des fournitures scolaires. Afin d'aider les familles à faire face à la hausse du coût de la vie, le Parti libéral du Québec s'engage à doubler le supplément pour l'achat des fournitures scolaires. À l'aube de la rentrée scolaire, la cheffe, Dominique Anglade, et les candidats Marwah Rizqy et Michel Trottier présentent cette mesure concrète et rapidement réalisable.

Votez vrai. (Groupe CNW/Parti libéral du Québec)

Cette mesure qui avait été mise en place en 2017 par le précédent gouvernement libéral accorde présentement un supplément de 108 $ par enfant afin de faire l'achat du matériel scolaire. Avec l'inflation qui frappe les familles de plein fouet, un gouvernement libéral portera ce soutien financier à 215 $, non imposable, pour chaque enfant d'âge scolaire.

Alors que François Legault a toujours nié une possible montée en flèche de l'inflation mettant ainsi les familles dans une situation difficile, le Parti libéral du Québec prend le taureau par les cornes et vient en aide aux ménages qui sont durement touchés. Pendant ce temps, la CAQ reste assise sur ses mains et abandonne les familles.

Citations

« Au Parti libéral du Québec, on choisit les familles et l'éducation. Les fournitures scolaires n'échappent pas à l'inflation grandissante. Pendant que François Legault ne fait rien pour aider les familles, un gouvernement libéral va donner 215 $ par enfant pour l'achat de fournitures scolaires. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

« Pour un élève, faire sa rentrée scolaire avec son propre matériel scolaire est une fierté et une source de motivation. La hausse du coût de la vie que l'on vit actuellement ne doit pas priver les enfants de ce plaisir. Nous sommes fiers de présenter une mesure directe et ciblée pour aider concrètement les familles québécoises face à l'inflation. »

- Marwah Rizqy, candidate libérale dans Saint-Laurent

« C'est non négociable, tous les enfants du Québec doivent avoir accès aux mêmes outils afin de favoriser leur réussite scolaire. En tant qu'ancien enseignant et directeur d'école primaire, j'ai trop souvent vu des familles incapables d'acheter le nécessaire à leurs enfants. Je ne peux que saluer notre engagement qui assurera une égalité des chances à tous nos jeunes et permettra aux familles d'aborder la rentrée scolaire sans inquiétude. »

- Michel Trottier, candidat libéral dans Sainte-Rose

