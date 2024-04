LE PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC DÉVOILE LES MODALITÉS DE SA COURSE À LA CHEFFERIE

MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec dévoile les modalités complètes de sa course à la chefferie qui culminera au printemps 2025.

Présidé par Me Nicolas Plourde (bâtonnier, Ad. E.), le Comité électoral a effectué un travail exhaustif et tenu des consultations auprès de différentes instances afin de préparer les modalités pour la course à la chefferie. Celles-ci ont été recommandées au Conseil exécutif du PLQ, qui les a adoptées à l'unanimité.

À titre de rappel, les principales modalités de la course à la chefferie ont été adoptées par le Conseil exécutif le 10 octobre 2023, puis présentées aux militants le 15 octobre 2023 lors d'un Conseil général à Drummondville.

L'ensemble des modalités ont ensuite été adoptées par le Conseil exécutif le 18 avril 2024.

Voici quelques-unes des grandes lignes qui régiront la course à la chefferie du Parti libéral du Québec :

Les candidats devront recueillir la signature de 750 membres en règle provenant d'au moins 70 comtés et de 12 régions, dont au moins 350 devront être des nouveaux membres;

Le montant du dépôt requis pour devenir candidat sera de 40 000 $ et le plafond des dépenses électorales est fixé à 400 000 $;

Une course à la chefferie d'une durée de 5 mois et divisée en 4 phases :

Tout d'abord, la Phase consultation débutera le 13 janvier 2025. Cette date marquera le début de la course à la chefferie. La Phase consultation sera d'une durée d'environ trois mois et se terminera le 11 avril 2025, laquelle constituera la date limite pour le dépôt des candidatures. Ensuite, la Phase communication, d'une durée d'environ deux mois, débutera le 12 avril 2025 et se terminera le 8 juin 2025. Elle sera marquée par 4 débats. Puis, la Phase de votation s'échelonnera sur une période de six jours débutant le 9 juin 2025 et se terminant lors du Congrès à la chefferie qui se tiendra le 14 juin 2025. Les membres en règle pourront voter par téléphone ou Internet. Finalement, le Congrès à la chefferie aura lieu le 14 juin 2025 à Québec.

Un système de votes pondérés par circonscription, pour assurer une représentativité régionale :

Les votes seront pondérés par circonscription et par groupe d'âge selon un système de points : 250 000 points pour toutes les circonscriptions et 125 000 points pour les membres âgés de 25 ans ou moins.

Chaque circonscription se voit accorder un nombre de 2000 points, lesquels sont alloués aux candidats selon le pourcentage de votes des membres âgés de 26 ans et plus reçu pour cette circonscription.

Un total de 125 000 points est accordé aux votes des membres âgés de 25 ans et moins, peu importe leur circonscription, lesquels sont alloués aux candidats selon le pourcentage de votes reçu parmi ces membres.

Les modalités complètes de la course à la chefferie sont disponibles sur le site web du Parti libéral du Québec. Il est possible de les consulter en cliquant sur le lien suivant : clic.plq.org/modalite-chefferie-2025 .

« Je tiens à remercier l'ensemble des membres du Conseil exécutif et du Comité électoral, dont son président Me Nicolas Plourde (bâtonnier, Ad. E.), pour le travail rigoureux qu'ils ont effectué. Je suis confiant que les règles de la course à la chefferie que nous présentons aujourd'hui permettront d'assurer à cet important exercice démocratique une représentativité régionale et générationnelle qui a toujours été une force distinctive du Parti libéral du Québec. La relance de notre Parti se poursuit et, sous le leadership de notre prochain(e) chef(fe), nous formerons d'ici l'élection générale de 2026 la meilleure alternative pour remplacer le gouvernement actuel. »

- Rafael P. Ferraro, président du Parti libéral du Québec

