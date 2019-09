Le partenariat FLIR-Sphera reçoit le prix de l'innovation Verdantix EHS 2019

Le partenariat est reconnu pour sa mise en œuvre de Sphera EC4P dans la gestion de l'enregistrement de produits, la production de rapports sur les ventes et les cotisations de recyclage aux fins de la conformité à la directive DEEE et aux règlements sur les piles et l'emballage

CHICAGO, 26 septembre 2019 /CNW/ - Verdantix, le cabinet indépendant spécialisé en recherche, souligne le travail de FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. en lui décernant son prix 2019 d'innovation en matière de santé et de sécurité environnementales. FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc., dont le siège social est à Richmond, en Colombie-Britannique (Canada), est le chef de file mondial de la conception et de la fabrication de caméras numériques de visionique novatrices et de haute performance destinées à des applications industrielles et médicales et à des applications en sciences de la vie, en circulation routière, en biométrie, en SIG et en dénombrement de personnes. La société a remporté le prix dans la catégorie de la technologie et des communications pour avoir mis en œuvre le système Web www.EC4P.com de Sphera pour gérer l'enregistrement de produits, la production de rapports sur les ventes et le paiement des cotisations de recyclage conformément à la directive DEEE et aux règlements sur les piles et l'emballage dans 25 pays de l'Union européenne. L'initiative a été lancée par la division Integrated Imaging Solutions de FLIR, dirigée par le directeur général, Serge Goldenberg, et a été rapidement adoptée par le reste de l'entreprise. La stratégie de conformité centralisée et dirigée par l'entreprise a permis à FLIR de bénéficier d'une réduction des cotisations de recyclage pour les produits et les matériaux d'emballage faciles à recycler et a permis de conclure des ententes de conformité pour un nombre accru de types de produits, dans un contexte où les règlements de la directive DEEE sur le recyclage élargissent leur portée.

« FLIR et Sphera collaborent étroitement pour permettre aux clients de FLIR d'envoyer leurs déchets électroniques, leurs piles et leurs matériaux d'emballage à des sociétés de gestion des déchets triées sur le volet en Europe et retenues pour leurs coûts peu élevés et leurs pratiques responsables de recyclage », affirme M. Goldenberg. « Je suis ravi de voir les équipes de FLIR IIS et de notre société-mère être reconnues pour leur travail acharné et leurs efforts novateurs. »

FLIR estime qu'il est très pratique de pouvoir utiliser un seul portail (www.EC4P.com) pour soumettre toutes les données requises pour se conformer à la directive DEEE et aux règlements européens sur le recyclage des piles et des matériaux d'emballage. Au lieu de nécessiter que différents formulaires de déclaration sur le recyclage soient compris et remplis pour chaque type de déchet dans chaque pays, EC4P utilise un format normalisé pour recueillir les données de FLIR sur les ventes de produits, puis EC4P convertit les données dans différents formats exigés par chaque pays.

Les délais imposés par les règlements n'ont pas à être surveillés à l'interne. Le site Web EC4P.com envoie automatiquement des rappels par courriel lorsque le délai approche et transmet les chaînes de courrier électronique à la haute direction au besoin. Lorsque les membres du personnel de FLIR ouvrent une session dans www.EC4P.com, leurs délais réglementaires s'affichent et sont représentés par un feu de circulation.

Le personnel de FLIR peut également choisir d'afficher les délais réglementaires sous forme de calendrier qui illustre de quelle façon les délais sont répartis mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

À propos de FLIR Systems, Inc.

La société FLIR Systems, fondée en 1978, est un chef de file mondial de la technologie industrielle qui se spécialise dans les solutions de détection intelligente destinées à des applications militaires, industrielles et commerciales. FLIR Systems souhaite devenir « le sixième sens du monde » en créant des technologies conçues pour aider les professionnels à prendre des décisions mieux éclairées qui sauveront des vies et protégeront des moyens de subsistance. Pour en savoir davantage, consulter le site www.flir.com et suivre @flir.

À propos de Sphera

Sphera est le premier fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée des risques et de services d'information spécialisés dans la gestion des risques opérationnels, la santé et la sécurité environnementales et la gestion responsable des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera s'attache à faire progresser l'excellence opérationnelle en servant plus de 3 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 70 pays afin de créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

Personne-ressource :

Ellen Bremseth

ebremseth@sphera.com

