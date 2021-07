Le partenariat entre UnionPay et IATA offre aux utilisateurs de la carte un accès élargi à l'achat de billets en ligne

SHANGHAI, 22 juillet 2021 /CNW/ - UnionPay International (UPI) a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une collaboration avec l'Association du transport aérien international (IATA) pour lancer plusieurs solutions de paiement UnionPay via la passerelle de services financiers de l'IATA (IFG) Les titulaires de la carte UnionPay peuvent maintenant facilement faire des réservations par l'entremise de tous les canaux de distribution de transporteurs aériens, y compris les agents de voyages et les applications mobiles des compagnies aériennes internationales qui acceptent les produits UnionPay.

L'IATA est l'une des organisations les plus importantes de l'industrie de l'aviation. Elle représente plus de 290 compagnies aériennes membres, qui comptent pour 82 % du trafic aérien mondial. À l'heure actuelle, près de 90 compagnies aériennes internationales comme Emirates, Singapore Airlines et Air France acceptent les cartes UnionPay. Grâce à l'accessibilité mondiale de la plateforme IFG, cette coopération devrait étendre les services de paiement en ligne UnionPay à un plus grand nombre de compagnies aériennes régionales. Elle facilitera aussi les voyages d'affaires locaux pour les voyageurs se déplaçant fréquemment à l'extérieur de la Chine continentale.

Voici la déclaration de Larry Wang, vice-président d'UnionPay International : « UPI continue d'optimiser l'utilisation de la carte dans l'industrie du transport aérien afin d'offrir aux titulaires de carte des services de réservation de billets en ligne plus sécuritaires et pratiques. Notre collaboration avec la passerelle de services financiers de l'IATA permet de mieux positionner les cartes UnionPay pour l'achat des titres de passage. En fin de compte, une plus grande acceptation dans différents secteurs d'activité offre une expérience améliorée à nos titulaires de carte au pays et à l'étranger. »

« La plateforme IFG offre une solution rentable aux compagnies aériennes et aux prestataires qui souhaitent optimiser leurs différents processus de paiements liés aux ventes. Nous sommes très heureux d'accueillir la gamme de produits de paiement d'UnionPay International au sein de la plateforme IFG, dans le but d'offrir plus d'options de paiement aux titulaires de carte UnionPay », a déclaré Muhammad Albakri, premier vice-président, Services de règlement financier et de distribution d'IATA.

L'IATA a intégré les produits de paiement en ligne UnionPay à la plateforme IFG. Toutes les compagnies aériennes peuvent autoriser l'acceptation des produits UnionPay pour différents canaux de vente en ligne simplement au moyen d'une interface de programmation (API) sans modification supplémentaire du système. Les deux parties travailleront ensemble pour aider les compagnies aériennes à permettre l'utilisation de la carte UnionPay dans tous les points de contact du trajet des voyageurs, ce qui augmentera également l'acceptation de la carte UnionPay dans un plus grand nombre de centres de billetterie de compagnies aériennes et pour d'autres cas d'utilisation hors ligne.

Au cours des dernières années, UPI a coopéré avec les acquéreurs mondiaux et les principales passerelles pour optimiser l'acceptation des cartes en ligne. À l'heure actuelle, le paiement en ligne d'UnionPay a été autorisé auprès de plus de 22 millions de commerçants dans plus de 200 pays et régions. Au cours du premier semestre de cette année seulement, plus de 3 000 grands commerçants en ligne ont été en mesure d'accepter les cartes UnionPay. Des agences de voyages en ligne populaires comme Agoda et Booking.com soutiennent maintenant les paiements en ligne d'UnionPay, tout comme dix groupes hôteliers bien connus, dont Peninsula, Mandarin Oriental et Four Seasons.

À propos de l'IATA

L'Association du transport aérien international (IATA) est l'association commerciale regroupant les compagnies aériennes de la planète. Elle représente quelque 290 compagnies aériennes, soit 82 % du trafic aérien mondial. L'IATA soutient de nombreux domaines du secteur de l'aviation et aide à formuler la politique de l'industrie sur les enjeux cruciaux associés à l'aviation. Pour en savoir plus, visitez le www.iata.org.

À propos d'UnionPay International

UnionPay International (UPI) se concentre sur la croissance et le soutien des activités mondiales d'UnionPay. En partenariat avec plus de 2 400 institutions dans le monde, UnionPay International a permis l'autorisation de ses cartes dans 180 pays et régions et l'émission de cartes dans 70 pays et régions.

