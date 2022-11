TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Teladoc Health Canada et Johnston Group Inc., un chef de file canadien en matière d'administration de régimes collectifs de soins de santé et d'assurance collective, ont annoncé aujourd'hui que leur partenariat existant depuis près de 20 ans inclura désormais les soins de santé mentale.

Les propriétaires et les employés de petites entreprises ainsi que les organismes autochtones de partout au Canada recevront de l'aide lorsqu'ils en auront le plus besoin. Tweet this Les petites entreprises et les communautés autochtones profiteront particulièrement de l’ajout des services en santé mentale de Teladoc Health Canada pour les clients de Johnston Group (Groupe CNW/Teladoc Health, Inc.)

« Nous sommes ravis et fiers de ce nouveau chapitre de notre partenariat avec Johnston Group, qui nous permet de réaliser notre mission : donner aux gens les moyens de vivre en meilleure santé en transformant l'expérience des soins de santé », a déclaré Joby McKenzie, directrice générale, Teladoc Health, Canada.

« La pandémie a, à juste titre, attiré l'attention sur la santé mentale, et les statistiques actuelles montrent qu'un Canadien sur trois souffrira d'un problème de santé mentale au cours de sa vie. Ce partenariat élargi permettra à des milliers de personnes, en particulier celles qui ont habituellement un accès plus limité aux services en santé mentale, c'est-à-dire les propriétaires et les employés de petites entreprises canadiennes, ainsi que les organismes autochtones partout au Canada, à obtenir de l'aide lorsqu'elles en ont le plus besoin. »

Depuis 2004, Teladoc Health Canada fournit des services de télémédecine et des services médicaux spécialisés aux participants aux régimes de Johnston Group, qui offre des prestations complémentaires de soins de santé et de soins dentaires, une assurance invalidité et une assurance vie aux employés de plus de 30 000 petites entreprises, 300 entreprises de plus grande taille et 350 organismes autochtones partout au Canada.

L'ajout des services en santé mentale de Teladoc Health permet une démarche de soins par paliers. Ces services comprennent l'autogestion de la santé par l'entremise de myStrength, un programme numérique de santé mentale en libre-service, souple et complet, doté d'outils éprouvés et d'un soutien spécialisé en matière de stress, de dépression, de sommeil et plus encore; le Mental Health Navigator, un service qui fournit des examens approfondis des diagnostics et des traitements du patient existants, ainsi qu'un plan personnalisé et des conseils d'un « navigateur »; et le service Mental Health Care, qui donne accès aux membres à des soins dispensés par des psychologues et des thérapeutes titulaires d'un permis d'exercice provincial.

Ces solutions combinées signifient que les gens ont accès à un traitement en santé mentale qui répond à leurs besoins uniques, au moment et de la manière qui conviennent le mieux à chaque individu.

« Traditionnellement, les petites entreprises et les organismes autochtones ont un accès plus limité à une couverture de qualité et abordable; c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à offrir nos régimes il y a plus de 40 ans, a déclaré Dave Angus, président de Johnston Group Inc. En élargissant notre partenariat pour inclure les services en santé mentale, Johnston Group propose une solution de télémédecine qui comprend à la fois les soins médicaux généraux et les soins en santé mentale sur la même plateforme numérique, ce qui permet aux participants de recevoir facilement les soins dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. »

À propos de Teladoc Health Canada, Inc.

Teladoc Health Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Teladoc Health, Inc. (« Teladoc Health »). Teladoc Health transforme l'expérience de soins de santé et permet aux personnes du monde entier de vivre en bonne santé. En tant que chef de file mondial des soins virtuels axés sur la personne, Teladoc Health utilise des signaux de santé exclusifs et des interactions personnalisées pour améliorer les résultats en matière de santé dans tout le continuum des soins, à chaque étape du parcours de santé d'une personne. Teladoc Health met à profit plus d'une décennie d'expertise et de connaissances s'appuyant sur des données pour satisfaire les besoins croissants des consommateurs et des professionnels de la santé en matière de soins virtuels. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.teladochealth.com ou suivez @TeladocHealth sur Twitter.

À propos de Johnston Group Inc.

Johnston Group, dont le siège social est situé à Winnipeg, au Manitoba, offre des services liés aux avantages sociaux à plus de 30 000 entreprises et à leurs employés partout au Canada grâce à divers régimes ciblés, comme le Régime d'assurance collective des chambres de commerce, Avantage Maximum et CINUP, entre autres. Johnston Group est fier d'avoir été reconnu comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada chaque année depuis 2001, reconnaissance offerte par le plus important programme de prix en affaires au pays.

