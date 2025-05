Le Partenariat CDN a lancé un outil en ligne interactif, le Cadre de planification et de mobilisation des investissements climatiques, qui prépare les pays à débloquer et à canaliser les financements climatiques.

WASHINGTON, 8 mai 2025 /CNW/ -- Avec l'apport et l'expertise de 115 pays, partenaires de mise en œuvre et institutions financières publiques et privées, le Partenariat CDN a lancé l'outil en ligne « Cadre de planification et de mobilisation des investissements climatiques » (CIPMF) conçu pour aider les pays à débloquer et à canaliser les financements climatiques.

Alors que les pays élaborent des engagements en matière de changements climatiques, ou contributions déterminées à l'échelle nationale (CDN), cette année, ils visent à passer rapidement de la planification à la mise en œuvre de leurs actions prioritaires. Pourtant, l'accès insuffisant au financement climatique demeure une contrainte majeure, aggravée par les récentes évolutions du paysage du financement. Dans ce contexte, les pays auront besoin de plans d'investissement clairs pour étayer les échanges avec les bailleurs de fonds et les investisseurs.

Pablo Vieira, directeur mondial, Partenariat CDN : « Le paysage du financement climatique est complexe et fragmenté, de telle sorte qu'il est difficile pour les pays d'accéder aux ressources disponibles et de les exploiter efficacement. Pour traduire leurs objectifs climatiques en plans clairs et en projets bancables, les pays doivent être prêts à impliquer stratégiquement les acteurs financiers. Pour ce faire, il faut bien comprendre où se situent les lacunes en matière de connaissances, de capacités et de planification dans le domaine du financement du climat au niveau national, et déployer des efforts coordonnés pour les combler, afin de débloquer l'accès aux financements publics, privés et mixtes. »

Le CIPMF part du principe que les pays devront aligner l'ensemble du gouvernement, y compris les ministères de la Planification et des Finances, les banques nationales de développement, les banques centrales et le secteur privé, afin de renforcer le montant, la qualité et l'impact des financements disponibles. Grâce à cet outil et au soutien du Partenariat CDN, les pays peuvent clairement exprimer leurs priorités et leurs besoins auprès des partenaires techniques, des financiers et des investisseurs.

Les demandes de soutien adressées par les pays au partenariat NDC, une coalition mondiale de plus de 240 pays et institutions, témoignent de l'insuffisance du financement de la lutte contre le changement climatique. Le financement est le type de soutien le plus fréquemment demandé au Partenariat NDC, puisque 90 % des pays en développement ont demandé une forme de soutien financier auprès de l'ensemble de ses membres.

En réponse à la demande de soutien financier des pays, le Partenariat NDC et le Fonds vert pour le climat (GCF) ont lancé une version préliminaire du CIPMF en 2023 lors de la COP28 à Dubaï, grâce aux contributions d'une série d'acteurs, notamment les représentants d'institutions privées et publiques et de pays. En créant un point de référence commun, le guide a aidé les pays à composer avec les complexités de l'investissement climatique et à mobiliser stratégiquement des investissements pour atteindre leurs objectifs climatiques.

S'appuyant sur ces orientations, l'outil en ligne CIPMF est une ressource unique en son genre qui décrit six étapes clés du processus de planification des investissements climatiques et de mobilisation des ressources.

Pour en savoir plus et accéder au nouvel outil, cliquez ici .

En savoir plus sur l'outil en ligne Cadre de planification et de mobilisation des investissements climatiques

Offrant des points d'entrée d'utilisateurs flexibles aux pays à différentes étapes du processus de planification financière, le CIPMF permet aux pays d'identifier les besoins et les lacunes en matière de financement climatique, d'élaborer des stratégies financières et des plans de projet, et répertorier les fournisseurs de soutien et les possibilités de financement, en fonction de leurs contextes nationaux.

Le CIPMF favorise la prise de décisions fondées sur des données probantes en réponse aux besoins exprimés par les pays, y compris au moyen de suppléments spécialisés portant sur des priorités thématiques clés.

