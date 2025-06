Le Partenariat CDN a publié aujourd'hui un nouveau document d'orientation pour aider les décideurs à prendre des mesures pour intégrer les énergies renouvelables dans les engagements climatiques nationaux.

WASHINGTON, 4 juin 2025 /CNW/ - Le Partenariat CDN a mobilisé 14 gouvernements nationaux et institutions de premier plan pour publier un nouveau document d'orientation soutenant les efforts des pays visant à tripler leur capacité en matière d'énergie renouvelable.

Le document d'orientation, intitulé « Tripleing Renewables : Powering Climate Action Across Sectors », décrit les mesures clés que les pays peuvent prendre pour renforcer la planification des énergies renouvelables dans leurs contributions déterminées au niveau national (CDN), ou leurs engagements climatiques, qui doivent être pris cette année.

S.E. M. Ole Thonke, coprésident du Partenariat CDN, ambassadeur pour le climat, Danemark : « S'appuyant sur le bilan mondial et les nouvelles CDN, il sera essentiel de démontrer que la communauté mondiale respecte l'Accord de Paris. Il est essentiel de tripler la capacité d'énergie renouvelable pour atteindre cet objectif. Pour la plupart des pays, les énergies renouvelables sont le moyen le plus économique de produire de l'électricité aujourd'hui et, par conséquent, l'analyse de rentabilité la plus solide. J'espère que les conseils contenus dans ce mémoire aideront à surmonter les obstacles restants et à accélérer le déploiement d'énergies renouvelables - en particulier dans les pays en développement - ouvrant la voie à un avenir plus durable. »

Pablo Vieira, directeur mondial, Partenariat CDN : « Tripler la capacité en matière d'énergie renouvelable est à la fois possible et essentiel pour un développement résilient sur le plan climatique. La prochaine ronde de CDN offre l'occasion d'intégrer un plus large éventail de technologies, d'innovations et de solutions qui élargissent l'utilisation des énergies renouvelables non seulement pour l'atténuation, mais aussi pour l'adaptation, en veillant à ce que les modèles efficaces soient financés, partagés et mis à l'échelle pour répondre aux divers besoins locaux. »

L'utilisation de l'énergie renouvelable est devenue plus courante grâce aux progrès technologiques, à la compétitivité des coûts et aux politiques nationales de soutien. En 2023, les énergies renouvelables ont représenté un tiers de la production mondiale d'électricité, 86 % de la nouvelle capacité énergétique et ont ajouté environ 320 milliards de dollars à l'économie mondiale, soit 10 % du PIB mondial. De plus en plus, les pays intègrent les énergies renouvelables dans leurs engagements climatiques, plus de 65 % des pays établissant des objectifs spécifiques et mesurables lors du dernier cycle de CDN soumis en 2020.

Malgré ces tendances, des écarts importants demeurent entre les plans énergétiques nationaux des pays et les cibles incluses dans leurs engagements en matière de CDN, et le déploiement d'énergie propre demeure inégal. Le prochain cycle de CDN est l'occasion pour les pays d'intégrer des objectifs en matière d'énergie renouvelable dans leurs plans nationaux de climat et de développement, faisant ainsi progresser l'atténuation et l'adaptation. La note d'information offre six considérations aux décideurs nationaux pour accélérer le déploiement d'énergies renouvelables dans diverses régions géographiques.

Les orientations s'appuient sur l'expérience des pays en matière de déploiement d'énergie renouvelable et partagent les leçons reproductibles des précédentes soumissions de CDN, en s'attaquant aux principaux obstacles systémiques, comme l'accès au financement. Les considérations comprennent :

Harmoniser les plans énergétiques nationaux avec ceux des CDN, en veillant à ce qu'ils soient tout aussi ambitieux Établir des mécanismes de collaboration pour intégrer les énergies renouvelables à la planification sectorielle Évaluer les chaînes de valeur sectorielles et les intervenants afin de déterminer les voies pour l'énergie renouvelable afin de soutenir l'action climatique à l'échelle de l'économie Élaborer des feuilles de route qui décrivent les besoins en matière de technologie et de financement pour l'intégration des énergies renouvelables dans les secteurs clés Sensibilisation du public et participation des gouvernements infranationaux à la conception de stratégies d'énergie renouvelable Soutenir l'innovation et favoriser les nouvelles technologies et les nouveaux modèles d'affaires

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2435427/NDC_Logo.jpg

SOURCE NDC Partnership

PERSONNE-RESSOURCE : Demandes de renseignements des médias : Caity Pinkard, spécialiste de la presse et des relations externes, Unité de soutien aux partenariats du CDN, [email protected]