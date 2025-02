Avec ce lancement, le PSG devient le premier club européen à introduire une telle fonctionnalité, renforçant son statut de club de la nouvelle génération.

Pour la toute première fois, les amateurs du PSG pourront regarder trois matchs en direct et en RV au cours de la saison 2024/25 de la Ligue 1, comme s'ils étaient présents au Parc des Princes. Cette expérience unique place les partisans au cœur du jeu, leur permettant de ressentir chaque moment sous un angle entièrement nouveau.

Trois matchs en direct près de l'action :

7 février 2025 : Paris Saint-Germain contre Monaco

16 mars 2025 : Paris Saint-Germain contre Marseille

17 mai 2025 : Paris Saint-Germain contre Auxerre (dernier match de la saison)

Au-delà des matchs en direct, la salle immersive présentera également les faits saillants en 2D des match à domicile du PSG, ce qui permettra aux amateurs de revivre les moments clés. Du contenu exclusif en coulisses, y compris des séances d'entraînement, des célébrations et des entrevues, sera bientôt ajouté, offrant un regard inédit sur les rouages du club et un lien plus profond avec les joueurs.

Jerry Newman, directeur de l'innovation et du numérique, Paris Saint-Germain, a déclaré : « L'innovation est au cœur de l'ADN du Paris Saint-Germain, et nous sommes fiers d'être le premier club européen à proposer cette expérience immersive, en présentant des matchs de la Ligue 1 en direct et en RV à nos supporteurs américains. Cette collaboration entre Xtadium et beIN SPORTS nous permet de rapprocher nos partisans américains de l'excitation des plus grands matchs du PSG. »

Antonio Briceno, directeur général, BeIN SPORTS U.S. & Canada, a déclaré : « En tant que diffuseur officiel de la Ligue 1 aux États-Unis et au Canada, nous sommes ravis de nous associer au Paris Saint-Germain et à Xtadium dans le cadre de ce projet inédit. beIN est un admirateur de longue date du football français et nous sommes très fiers d'organiser ces retransmissions, offrant une expérience unique aux nouveaux venus et aux amateurs actuels de la Ligue 1. L'expérience sera totalement immersive, rapprochant le téléspectateur de ce qui se passe sur le côté du terrain avec une expérience transparente, cimentant davantage l'engagement de beIN envers l'innovation et explorant de nouvelles possibilités de couverture de calibre mondial en Amérique du Nord. »

Héctor Prieto, chef de la direction de Xtadium, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à une équipe de soccer aussi formidable pour donner vie à cette nouvelle salle. « Notre objectif est de créer un espace où les amateurs peuvent s'immerger dans le monde du soccer, vivre l'excitation et la passion du jeu d'une manière totalement nouvelle. »

La nouvelle salle est offerte à tous les utilisateurs de Xtadium dès aujourd'hui. Les amateurs sont invités à télécharger l'application pour les casques Meta Quest et à profiter d'un soccer de haut niveau.

À propos de Xtadium

Xtadium est une plateforme de pointe qui offre des expériences sportives immersives aux amateurs. Grâce à une technologie novatrice et à des partenariats stratégiques, Xtadium propose un accès inégalé à des matchs en direct, à du contenu exclusif et à des images en coulisses, permettant aux supporteurs d'être plus proches de l'action que jamais.

À propos de beIN SPORTS North America

beIN SPORTS offre aux téléspectateurs du contenu et des divertissements sportifs de classe mondiale sur plusieurs plateformes, y compris des chaînes de télévision comme beIN SPORTS et beIN SPORTS en Español, la diffusion en continu sur beIN SPORTS CONNECT et des chaînes gratuites, beIN SPORTS XTRA et beIN SPORTS XTRA en Español. L'une des pierres angulaires de beIN SPORTS est sa couverture inégalée du soccer en direct, qui comprend des matchs en direct de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, de la Recopa Sudamericana, de la Super Ligue turque, de la Coupe d'Afrique des nations, de la Coupe de la Confédération de la CAF, de la Ligue des champions de la CAF, ainsi que des matchs amicaux et des nouvelles de toutes les ligues les plus prestigieuses du monde. En plus du soccer, beIN SPORTS est le rendez-vous des amateurs de padel, de lutte, d'arts martiaux mixtes (AMM), de ski, de sports motorisés, de basketball, etc. beIN SPORTS fait partie de beIN MEDIA GROUP, le premier groupe mondial de médias indépendants et l'un des réseaux de sport et de divertissement les plus importants au monde, offrant des productions et du contenu de classe mondiale sur 5 continents, 40 pays et dans 9 langues différentes en Europe, en Asie, en Australasie et dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

À propos du Paris Saint-Germain

Fondé en 1970, le Paris Saint-Germain est le club français ayant remporté le plus de titres et un acteur majeur du football européen. Depuis que Qatar Sports Investments (QSI) en a pris le contrôle en 2011, le PSG est devenu une institution multisports, excellant dans le soccer, le handball et le judo masculin et féminin et les sports électroniques. En 2022, la société américaine Arctos Partners est entrée dans le capital du Club pour soutenir sa stratégie de croissance à long terme. Comptant plus de 220 millions d'adeptes sur les médias sociaux, le Paris Saint-Germain est une icône culturelle au carrefour du sport, de la mode et du divertissement. Ses partenariats avec des marques mondiales comme Jordan et l'inauguration du campus du Paris Saint-Germain en 2024 témoignent de son engagement envers l'innovation et de son influence au-delà du football. Voué à la responsabilité sociale, le Club soutient les jeunes défavorisés grâce à son programme PSG for Communities, mettant en œuvre des initiatives ayant un impact sur l'éducation, le sport et l'inclusion.

