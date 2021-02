Davie est entré dans une phase décisive de ses 200 ans d'histoire

Des plans d'investissement, de croissance et de création de valeur pour les décennies à venir

Davie devient un centre d'excellence maritime de classe mondiale

Leadership de Davie pour le renouvellement de la flotte de brise-glaces polaires

LÉVIS, QC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier constructeur naval du Canada lance aujourd'hui « Davie parcours stratégique: Génération 2040 » marquant le début d'une nouvelle étape de succès durable.

Le parcours stratégique relate l'histoire de Davie pour ses principales parties prenantes : ses employés, les gouvernements, les investisseurs, ses partenaires et sa communauté. Il témoigne des deux siècles d'activité continue du chantier québécois qui n'a jamais connu une époque aussi fascinante.

Le document retrace le parcours d'Inocea depuis l'achat de Davie en 2012 jusqu'à sa transformation aujourd'hui en tant que premier constructeur naval du Canada. Il aborde ensuite son positionnement pour la décennie 2040 en présentant Davie comme un partenaire à long terme de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) et un exportateur potentiel de navires canadiens spécialisés.

Selon « Davie Parcours stratégique », Davie devient rapidement un centre d'excellence maritime international de classe mondiale. Tourné vers l'avenir, il entend diriger, avec ses partenaires, le développement d'un pôle maritime qui rivalisera avec le modèle norvégien, en se concentrant sur les technologies marines innovantes et écologiquement durables. En plus de l'impact économique, ce succès stimulera la fierté et inspirera une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'industriels et de constructeurs de navires au Québec et partout au Canada.

Des progrès considérables ont déjà été réalisés, indique « Davie Parcours stratégique ». Entre autres, le Centre national de brise-glaces de Davie mène le renouvellement de l'ensemble de la flotte canadienne de brise-glaces polaires. Il vise également les exportations vers un marché international marqué par une flotte vieillissante et un trafic croissant dans les eaux couvertes de glace. Le Canada a également désigné Davie comme le centre de soutien à long terme de la Marine royale du Canada (MRC). Le Centre d'excellence de maintenance navale de Davie servira à soutenir les navires de combat de la MRC pendant les décennies à venir. En outre, Davie dirigera aussi le renouvellement de la flotte fédérale de traversiers du Canada.

Davie bénéficiera d'une position de force et de stabilité sans précédent, lui permettant d'investir, de croître et de créer de la valeur. Son impact économique, déjà de plusieurs milliards de dollars, augmentera en flèche, tout en soutenant des milliers d'emplois directs et indirects au chantier et dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement pancanadienne.

Davie entend saisir les opportunités en investissant dans ses installations uniques qui sont, de loin, les plus vastes, ont la plus grande capacité de production et offrent le plus de flexibilité au Canada. La pérennisation de cette importante capacité en matière de sécurité nationale et économique sera bénéfique à la fois pour le gouvernement du Canada ainsi que, de plus en plus, pour le secteur privé.

La main-d'œuvre renommée de Davie est également mise en valeur dans cette publication. Si une tâche est à la fois complexe et indispensable et que les délais sont très serrés, Davie est et demeurera le premier port d'escale. Guidé par son « Esprit de Davie » unique, aucun autre chantier canadien ne conçoit, ne construit et n'entretient des navires complexes, ultramodernes et hautement fiables comme le fait Davie.

Les travailleurs de Davie seront menés dans cette nouvelle étape, par l'équipe de direction la plus forte de l'industrie. Leurs compétences diverses et complémentaires sont étayées par des siècles d'expérience dans la construction navale. À leur tour, ils peuvent compter sur le soutien d'un conseil d'administration renforcé, composé de hauts dirigeants d'entreprises canadiennes et internationales et d'experts renommés du secteur.

Consultez « Davie Parcours stratégique : Génération 2040 » ici.

Citations

James Davies, Président et Chef de la direction, Chantier Davie Canada inc.

« Le parcours stratégique résume notre vision et nos ambitions de poursuivre une multitude de projets dans lesquels nous apporterons une valeur tangible et à long terme à nos clients et à nos parties prenantes. Il est clair que Davie entre dans une période décisive de son histoire. »

Alex Vicefield, Fondateur & Chef de la direction, Groupe Inocea

« Ce parcours stratégique prouve que Davie est bien plus qu'une simple entreprise. C'est un atout pour la sécurité nationale et un générateur de valeur pour tous les Canadiens, garantissant que le pays reste sécuritaire et prospère pour les générations à venir. Notre avenir n'a jamais été aussi prometteur. »

À PROPOS DE DAVIE

Basé à Lévis, Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca.

