Le Parc olympique souhaite la bienvenue au SRB Pie-IX

MONTRÉAL, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Parc olympique souhaite la bienvenue au Service de rapide bus (SRB) Pie-IX, dont le terminus est situé à l'entrée de ses installations emblématiques de la métropole.

Ce nouveau service, longuement attendu, permet désormais au million de visiteurs annuels du Parc olympique de faciliter leurs déplacements, avec une offre de transport collectif moderne, efficace et de grande capacité, qui vient s'ajouter à un réseau de transport collectif et actif déjà solidement ancré dans le secteur.

« La venue d'un tel service, qui se connecte à la station de métro Pie-IX et au Parc olympique, pour éventuellement se rendre au centre-ville, vient changer la donne, conférant à nos installations une valeur ajoutée en matière de mobilité collective », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Avec cette nouvelle offre, le site est encore plus facile d'accès pour nos centaines de milliers de visiteurs, ainsi que les quelque 1 500 employés du Mouvement Desjardins et de Sigma-RH qui travaillent à la Tour de Montréal, originaires des arrondissements ou de la couronne nord », poursuit-il.

Ce n'est pas seulement le Parc olympique qui profitera de cette offre accrue de transport collectif, mais bel et bien tous les partenaires du Quartier olympique, à commencer par les installations d'Espace pour la vie (le Jardin Botanique, le Biodôme, l'Insectarium et le Planétarium), les installations sportives du CF Montréal (le Stade Saputo), celles de la Ville de Montréal (le Château Dufresne, Centre Pierre-Charbonneau et l'Aréna Maurice-Richard), le Cinéma StarCité et l'accès au grand parc Maisonneuve.

« Plus que jamais, l'est de Montréal se positionne comme un secteur en pleine effervescence. Nous sommes fiers d'en être la porte d'entrée et d'offrir à nos visiteurs un parc urbain ouvert vers l'avenir », conclut Michel Labrecque.

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent-vingt millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-six ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

