MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre de sa mission de mise en valeur de l'héritage des Jeux de 1976, le Parc olympique réinstalle les 132 mâts sur son Esplanade, tels que ceux-ci figuraient lors de l'ouverture du site, il y a près de 50 ans.

Ce pavoisement restauré, connu autrefois sous l'appellation de Place internationale, est situé aux abords de la rue Sherbrooke et du boulevard Pie-IX. Il comporte trois murs porte-drapeaux qui ceinturent les différents plateaux de l'Esplanade et arborent respectivement 56, 48 et 28 mâts, totalisant 132 drapeaux représentant chacun les différents comités nationaux olympiques invités aux Jeux de Montréal. Les murs porte-drapeaux offrent une nouvelle perspective visuelle aux résidents et aux visiteurs du site qui pourront les contempler en déambulant sur l'Esplanade.

Pour souligner cette restauration, les 132 mâts arborent l'emblématique logo des Jeux de Montréal, conçu par le designer graphique Georges Huel, graphiste officiel des Jeux olympiques de 1976. M. Huel est également connu à titre de créateur de l'actuelle rosace de la Ville de Montréal ainsi que pour ses travaux réalisés pour Expo 67. Ce logo, disponible en deux versions, est composé des anneaux olympiques montés sur un podium, représentant également la lettre M, initiale de Montréal. En son centre se trouve la piste d'athlétisme, le point névralgique des Jeux.

« Le Parc olympique a ceci de particulier que chaque élément du bâti comporte une histoire derrière sa construction et son emplacement, relate Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « C'est le cas avec les trois sections de murs porte-drapeaux dont le nombre n'est pas anodin : les 132 mâts correspondent au nombre de comités nationaux olympiques qui ont été jadis invités à participer aux Jeux olympiques de Montréal, afin qu'ils soient représentés lors de leur venue dans la métropole », poursuit-il.

Les nouveaux mâts pourront également servir à souligner différentes commémorations au gré des demandes.

Reconstitution historique pour le 47e anniversaire

Dès cet été, le Parc olympique proposera un pavoisement anniversaire représentant tous les pays qui ont participé aux Jeux de 1976 avec leurs drapeaux historiques, réalisant ainsi le souhait de l'architecte du Parc olympique, Roger Taillibert, ainsi que celui du Comité organisateur des Jeux olympiques (COJO) de Montréal, de représenter tous les pays participants aux seuls Jeux olympiques d'été ayant eu lieu au Canada.

Ainsi, pendant une quinzaine de jours, tous et toutes pourront contempler l'aménagement particulier qui avait été prévu à l'occasion des Jeux avec les drapeaux de l'époque. « Nous souhaitons plonger les gens dans la trame historique afin qu'ils puissent connaître et comprendre le contexte géopolitique dans lequel se sont déroulés les Jeux de Montréal », explique Michel Labrecque. « Que l'on pense au boycott des pays africains, à la délégation est-allemande ou à la non-participation de la Chine, tous ces chapitres des Jeux de Montréal font partie intégrante de l'histoire du Parc olympique, et nous souhaitons les faire connaître à la nouvelle génération », conclut-il.

Le pavoisement historique sera installé le 17 juillet 2023 pour le 47e anniversaire des Jeux olympiques.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 47 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

