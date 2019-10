Le Parc olympique publie un appel de qualification pour sa nouvelle toiture

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Régie des installations olympiques (RIO) lance aujourd'hui un appel de qualification (AQ) pour trouver des candidats compétents pour la conception, la construction, le financement et l'entretien de la nouvelle toiture du Stade olympique de Montréal.

L'AQ est publié sur le système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) [no. de réf. 1312346]. Il constitue la première étape du processus devant mener à la sélection des entreprises ou du consortium avec lesquelles ou lequel la RIO conclura un contrat régissant la réalisation de ce projet selon le mode conception-construction-financement et entretien (CCFe). L'AQ vise à trouver des candidats qualifiés, lesquels seront par la suite invités à participer à l'appel de propositions pour remplacer la toiture du Stade olympique.

L'appel de qualification est une étape préliminaire, nécessaire et obligatoire, comme l'exige la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, pour tout projet réalisé en mode alternatif. Avec la mise en ligne de cet appel de qualification, la RIO poursuit le travail qui lui a été confié par le gouvernement du Québec, celui de remplacer la toiture du Stade olympique qui est à sa fin de vie utile.

Orientations techniques pour la nouvelle toiture

Afin d'aiguiller les candidats intéressés, la RIO a inclus dans l'AQ une description préliminaire des orientations architecturales et structurales souhaitées pour la nouvelle toiture. La RIO cherche dans un premier temps à se doter d'une toiture avec une structure légère qui pourra être supportée par le Stade et la Tour, tout en respectant la valeur architecturale du Stade olympique. D'autre part, la RIO souhaite que la nouvelle toiture soit munie d'un revêtement fiable et robuste afin d'éviter les déchirures, comme c'est le cas avec la toiture actuelle. Enfin, afin d'améliorer l'ambiance dans l'enceinte, la RIO souhaite que la nouvelle toiture puisse, en partie, laisser entrer la lumière naturelle.

Certaines images sont fournies à titre d'exemple afin d'illustrer les caractéristiques souhaitées. Le concept final sera présenté au public en 2021, à la suite de la signature avec le proposant retenu.

Prochaines étapes

La RIO recevra les candidatures jusqu'au 29 janvier 2020. Les candidats retenus seront annoncés en mars 2020. Parallèlement à cela, la RIO poursuivra la mise sur pied du Dossier d'affaires qui sera présenté au Conseil des ministres du gouvernement du Québec à l'été 2020. Un extrait de l'appel de qualification est publié sur le site Web parcolympique.qc.ca/toiture, dédié exclusivement à l'avancement du dossier du remplacement de la toiture.

À propos du Parc olympique

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976, et pour accueillir les Expos de Montréal, qui y ont séjourné pendant 27 ans. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui abrite également l'Institut national du sport du Québec, ou encore pour participer à une activité extérieure sur son Esplanade.

Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec accueillant des événements de grande envergure. En 2018, le Stade a été occupé pendant 208 jours (incluant le montage, la tenue de l'événement et le démontage).

43 ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un ensemble architectural arborant une valeur patrimoniale indéniable, notamment d'un point de vue historique, emblématique, architectural, et urbain. Fiduciaire de cet important actif, la Régie des installations olympiques a pour mandat de préserver et d'exploiter les installations, tout en s'assurant que la population bénéficie de cet équipement faisant partie de la ligne d'horizon de la métropole.

