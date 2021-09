Le Parc olympique conclut une entente de principe avec ses employés syndiqués

MONTRÉAL, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'administration du Parc olympique a conclu une entente de principe avec ses employés syndiqués pour le renouvellement des conventions collectives. Ce dénouement amène la levée du vote de grève pour les journées du 7-8 et 9 septembre. Par le fait même, le Parc olympique est donc en mesure d'assurer le maintien de ses activités, dont le concert gratuit de l'OSM sur l'Esplanade prévu le 9 septembre.

Dans l'attente du vote de ses employés syndiqués sur cette entente de principe, le Parc Olympique n'émettra pas d'autres commentaires.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'évènements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'évènements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire évènementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

